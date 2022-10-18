Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" после поражения в Эль Классико будет принимать на домашнем стадионе "Вильярреал".
С 18-го по 20 октября состоятся матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, после победы в Эль Классико 19 октября на выезде сыграет против "Эльче".
На следующий день "Барселона" в центральном поединке тура на "Камп Ноу" встретится с "Вильярреалом".
Добавим, что в понедельник, 17 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча" 2022 года. Приз лучшему футболисту мира по версии France Football получил форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.
В свою очередь, вратарь "сливочных" Тибо Куртуа был признан лучшим голкипером и награжден трофеем Льва Яшина.
- После девяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 25 очков. На втором месте - "Барселона" (22). Далее расположились "Атлетико" (19), "Бетис" (19) и "Реал Сосьедад" (19).
- Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 22 - 24 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Вторник, 18 октября
|20:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|21:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Среда, 19 октября
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|20:00
|КАДИС
|_:_
|БЕТИС
|21:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Четверг, 20 октября
|20:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|21:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
Таблица Ла Лиги после 9 тура
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