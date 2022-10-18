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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Барселона" после поражения в Эль Классико будет принимать на домашнем стадионе "Вильярреал".

С 18-го по 20 октября состоятся матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, после победы в Эль Классико 19 октября на выезде сыграет против "Эльче".

На следующий день "Барселона" в центральном поединке тура на "Камп Ноу" встретится с "Вильярреалом".

Добавим, что в понедельник, 17 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча" 2022 года. Приз лучшему футболисту мира по версии France Football получил форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

В свою очередь, вратарь "сливочных" Тибо Куртуа был признан лучшим голкипером и награжден трофеем Льва Яшина.

  • После девяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 25 очков. На втором месте - "Барселона" (22). Далее расположились "Атлетико" (19), "Бетис" (19) и "Реал Сосьедад" (19).
  • Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 22 - 24 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Вторник, 18 октября
20:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
21:00 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Среда, 19 октября
20:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   СЕЛЬТА
20:00 КАДИС   _:_   БЕТИС
21:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Четверг, 20 октября
20:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ЖИРОНА
21:00 ОСАСУНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ

Таблица Ла Лиги после 9 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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