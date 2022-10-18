Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 10-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" после поражения в Эль Классико будет принимать на домашнем стадионе "Вильярреал".

С 18-го по 20 октября состоятся матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, после победы в Эль Классико 19 октября на выезде сыграет против "Эльче".

На следующий день "Барселона" в центральном поединке тура на "Камп Ноу" встретится с "Вильярреалом".

Добавим, что в понедельник, 17 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча" 2022 года. Приз лучшему футболисту мира по версии France Football получил форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

В свою очередь, вратарь "сливочных" Тибо Куртуа был признан лучшим голкипером и награжден трофеем Льва Яшина.

После девяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 25 очков. На втором месте - "Барселона" (22). Далее расположились "Атлетико" (19), "Бетис" (19) и "Реал Сосьедад" (19).

Поединки 11-го тура Ла Лиги состоятся 22 - 24 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 9 тура

Фото: flashscore.ua

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