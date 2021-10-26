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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Барселона" приедет в гости к "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" примет "Осасуну".

26-28 октября будут сыграны матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • После десяти туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 21 очко. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 20. Далее следуют "Атлетико", "Бетис" и "Осасуна" - по 18. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 15 пунктами.
  • Поединки 12-го тура Ла Лиги состоятся 30 октября - 1 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Вторник, 26 октября
20:00 АЛАВЕС   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АТЛЕТИК
22:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   КАДИС
Среда, 27 октября
20:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВИЛЬЯ
20:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
21:00 БЕТИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
Четверг, 28 октября
20:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
21:00 ГРАНАДА   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   АТЛЕТИКО
           

Таблица Ла Лиги после 10 тура

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