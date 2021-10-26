Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" приедет в гости к "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" примет "Осасуну".
26-28 октября будут сыграны матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- После десяти туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 21 очко. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 20. Далее следуют "Атлетико", "Бетис" и "Осасуна" - по 18. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 15 пунктами.
- Поединки 12-го тура Ла Лиги состоятся 30 октября - 1 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Вторник, 26 октября
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|КАДИС
|Среда, 27 октября
|20:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|21:00
|БЕТИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|Четверг, 28 октября
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|21:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|АТЛЕТИКО