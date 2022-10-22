Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" будет принимать "Севилью", а "Барселона" сыграет против "Атлетика" Бильбао.
С 22-uj по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, 22 октября будет принимать "Севилью".
На следующий день "Барселона" на своем поле сыграет против "Атлетико" Бильбао.
- После десяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 28 очков. На втором месте - "Барселона" (25). Далее расположились "Реал Сосьедад" (22), "Атлетико" (20) и "Бетис" (20).
- Поединки 12-го тура Ла Лиги состоятся 28 - 31 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Суббота, 22 октября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 23 октября
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понедельник, 24 октября
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблица Ла Лиги после 10 тура
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