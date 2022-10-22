Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" будет принимать "Севилью", а "Барселона" сыграет против "Атлетика" Бильбао.

С 22-uj по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, 22 октября будет принимать "Севилью".

На следующий день "Барселона" на своем поле сыграет против "Атлетико" Бильбао.

После десяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 28 очков. На втором месте - "Барселона" (25). Далее расположились "Реал Сосьедад" (22), "Атлетико" (20) и "Бетис" (20).

Поединки 12-го тура Ла Лиги состоятся 28 - 31 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 10 тура

Фото: flashscore.ua

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