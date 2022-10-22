Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Реал" будет принимать "Севилью", а "Барселона" сыграет против "Атлетика" Бильбао.

С 22-uj по 24 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, 22 октября будет принимать "Севилью".

На следующий день "Барселона" на своем поле сыграет против "Атлетико" Бильбао.

  • После десяти туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 28 очков. На втором месте - "Барселона" (25). Далее расположились "Реал Сосьедад" (22), "Атлетико" (20) и "Бетис" (20).
  • Поединки 12-го тура Ла Лиги состоятся 28 - 31 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Суббота, 22 октября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   КАДИС
17:15 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 23 октября
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ЭЛЬЧЕ
17:15 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 ЖИРОНА   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
Понедельник, 24 октября
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 10 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Англии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Италии по футболу

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 11-го тура Чемпионата Германии по футболу

Похожие темы:

Следующая публикация