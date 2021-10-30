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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Барселона" проведет первый поединок после увольнения Кумана.

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Каталонская "Барселона", перед выездом в Киев на битву Лиги чемпионов с "Динамо", во внутреннем первенстве примет "Алавес".

Для "сине-гранатовых" это будет первый поединок после увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера. В игре командой будет руководить 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны".

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  • После одиннадцати туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 24 очка. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья", имеющие игру в запасе, а также "Бетис" - по 21. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 15 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 13 тура Ла Лиги состоятся 5-7 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Суббота, 30 октября
15:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
17:15 СЕВИЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
Воскресенье, 31 октября
15:00 КАДИС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   БЕТИС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АТЛЕТИК
Понедельник, 1 ноября
19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   ГРАНАДА
           
           

Таблица Ла Лиги после 11 тура

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