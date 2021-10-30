Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" проведет первый поединок после увольнения Кумана.
С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Каталонская "Барселона", перед выездом в Киев на битву Лиги чемпионов с "Динамо", во внутреннем первенстве примет "Алавес".
Для "сине-гранатовых" это будет первый поединок после увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера. В игре командой будет руководить 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны".
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- После одиннадцати туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 24 очка. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья", имеющие игру в запасе, а также "Бетис" - по 21. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 15 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 13 тура Ла Лиги состоятся 5-7 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 30 октября
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|Воскресенье, 31 октября
|15:00
|КАДИС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понедельник, 1 ноября
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ГРАНАДА