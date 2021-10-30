Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" проведет первый поединок после увольнения Кумана.

С 30 октября по 1 ноября состоятся матчи 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Каталонская "Барселона", перед выездом в Киев на битву Лиги чемпионов с "Динамо", во внутреннем первенстве примет "Алавес".

Для "сине-гранатовых" это будет первый поединок после увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера. В игре командой будет руководить 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны".

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После одиннадцати туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 24 очка. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья", имеющие игру в запасе, а также "Бетис" - по 21. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 15 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 13 тура Ла Лиги состоятся 5-7 ноября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 11 тура

flashscore.ua

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