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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Барселона" попытается прервать свою безвыигрышную серию во внутреннем первенстве, насчитывающую уже три поединка.

С 5 по 7 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

"Барселона" попытается выйти из "черной полосы" - каталонцы не могут выиграть три поединка подряд в национальном чемпионате. В предыдущих турах "блаугранас" проиграли "Реалу" (1:2), уступили "Райо Вальекано" (0:1) и уже после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера сыграли вничью с "Алавесом" (1:1).

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  • После 12 туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 25 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 24, имеющие игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 22 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 16 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 14-го тура Ла Лиги состоятся после паузы на игры национальных сборных 19-22 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 5 ноября
22:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДИС
Суббота, 6 ноября
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ГРАНАДА
17:15 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 АЛАВЕС   _:_   ЛЕВАНТЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 7 ноября
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ЭЛЬЧЕ
19:30 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 БЕТИС   _:_   СЕВИЛЬЯ
           

Таблица Ла Лиги после 12 туров

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