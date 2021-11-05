Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" попытается прервать свою безвыигрышную серию во внутреннем первенстве, насчитывающую уже три поединка.

С 5 по 7 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

"Барселона" попытается выйти из "черной полосы" - каталонцы не могут выиграть три поединка подряд в национальном чемпионате. В предыдущих турах "блаугранас" проиграли "Реалу" (1:2), уступили "Райо Вальекано" (0:1) и уже после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера сыграли вничью с "Алавесом" (1:1).

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После 12 туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 25 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 24, имеющие игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 22 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 16 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 14-го тура Ла Лиги состоятся после паузы на игры национальных сборных 19-22 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 12 туров

flashscore.ua

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