Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" попытается прервать свою безвыигрышную серию во внутреннем первенстве, насчитывающую уже три поединка.
С 5 по 7 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
"Барселона" попытается выйти из "черной полосы" - каталонцы не могут выиграть три поединка подряд в национальном чемпионате. В предыдущих турах "блаугранас" проиграли "Реалу" (1:2), уступили "Райо Вальекано" (0:1) и уже после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера сыграли вничью с "Алавесом" (1:1).
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- После 12 туров в Примере неожиданно лидирует "Реал" Сосьедад - 25 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 24, имеющие игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 22 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 16 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 14-го тура Ла Лиги состоятся после паузы на игры национальных сборных 19-22 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 5 ноября
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 6 ноября
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 7 ноября
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ