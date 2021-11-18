Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Хави дебютирует во главе "Барселоны" в каталонском дерби.
С 19-го по 22 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Каталонская "Барселона" проведет первый поединок под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса, уже внедрившего ряд строгих правил, чтобы наладить в команде дисциплину.
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- После 13 туров в Примере лидирует "Реал" Сосьедад - 28 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 27, которые имеют игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 23 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 17 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 ноября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 19 ноября
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|Суббота, 20 ноября
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|Воскресенье, 21 ноября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 22 ноября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА