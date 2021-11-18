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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Хави дебютирует во главе "Барселоны" в каталонском дерби.

С 19-го по 22 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Каталонская "Барселона" проведет первый поединок под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса, уже внедрившего ряд строгих правил, чтобы наладить в команде дисциплину.

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  • После 13 туров в Примере лидирует "Реал" Сосьедад - 28 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 27, которые имеют игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 23 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 17 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 ноября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 19 ноября
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   АТЛЕТИК
Суббота, 20 ноября
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 СЕВИЛЬЯ   _:_   АЛАВЕС
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
Воскресенье, 21 ноября
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   КАДИС
17:15 ГРАНАДА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   БЕТИС
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 22 ноября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
           

Таблица Ла Лиги после 13 туров

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