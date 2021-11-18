Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Хави дебютирует во главе "Барселоны" в каталонском дерби.

С 19-го по 22 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Каталонская "Барселона" проведет первый поединок под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса, уже внедрившего ряд строгих правил, чтобы наладить в команде дисциплину.

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После 13 туров в Примере лидирует "Реал" Сосьедад - 28 очков. За ним расположились "Реал" Мадрид и "Севилья" - по 27, которые имеют игру в запасе. На четвертой строчке находится "Атлетико" Мадрид - 23 балла и поединок в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 17 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 ноября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 13 туров