Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке в Сан-Себастьяне сыграют "Реал Сосьедад" и мадридский "Реал".

С 3-го по 6 декабря будут сыграны матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное сражение тура состоится 4 декабря в Сан-Себастьяне: "Реал Сосьедад" будет принимать мадридский "Реал".

В свою очередь, "Барселона" в тот же день сыграет с "Бетисом", а действующий чемпион Примеры "Атлетико" встретится с "Мальоркой".

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После 15 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 36 очков. За ним расположились "Атлетико" (29, матч в запасе) и "Реал Сосьедад" (29). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 10-13 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 15 туров