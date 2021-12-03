Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке в Сан-Себастьяне сыграют "Реал Сосьедад" и мадридский "Реал".
С 3-го по 6 декабря будут сыграны матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Главное сражение тура состоится 4 декабря в Сан-Себастьяне: "Реал Сосьедад" будет принимать мадридский "Реал".
В свою очередь, "Барселона" в тот же день сыграет с "Бетисом", а действующий чемпион Примеры "Атлетико" встретится с "Мальоркой".
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- После 15 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 36 очков. За ним расположились "Атлетико" (29, матч в запасе) и "Реал Сосьедад" (29). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 10-13 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 3 декабря
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 4 декабря
|15:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 5 декабря
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|КАДИС
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 6 декабря
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИК