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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

В центральном поединке в Сан-Себастьяне сыграют "Реал Сосьедад" и мадридский "Реал".

С 3-го по 6 декабря будут сыграны матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное сражение тура состоится 4 декабря в Сан-Себастьяне: "Реал Сосьедад" будет принимать мадридский "Реал".

В свою очередь, "Барселона" в тот же день сыграет с "Бетисом", а действующий чемпион Примеры "Атлетико" встретится с "Мальоркой".

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  • После 15 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 36 очков. За ним расположились "Атлетико" (29, матч в запасе) и "Реал Сосьедад" (29). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 10-13 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 3 декабря
22:00 ГРАНАДА   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 4 декабря
15:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕТИС
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 5 декабря
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   КАДИС
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   ОСАСУНА
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 6 декабря
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТИК
           

Таблица Ла Лиги после 15 туров

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