Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное внимание фанатов будет приковано к мадридскому дерби.
С 10-го по 13 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Центральным поединком тура станет мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу".
- После 16 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 39 очков. За ним расположились "Севилья" (31, матч в запасе), "Бетис" (30) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 18-го тура Ла Лиги состоятся 17-20 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 10 декабря
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 11 декабря
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 12 декабря
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 13 декабря
|22:00
|КАДИС
|_:_
|ГРАНАДА