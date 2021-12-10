Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное внимание фанатов будет приковано к мадридскому дерби.

С 10-го по 13 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Центральным поединком тура станет мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу".

После 16 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 39 очков. За ним расположились "Севилья" (31, матч в запасе), "Бетис" (30) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 18-го тура Ла Лиги состоятся 17-20 декабря.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 16 туров