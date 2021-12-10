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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Главное внимание фанатов будет приковано к мадридскому дерби.

С 10-го по 13 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Центральным поединком тура станет мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу".

  • После 16 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 39 очков. За ним расположились "Севилья" (31, матч в запасе), "Бетис" (30) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7-й позиции с 23 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 18-го тура Ла Лиги состоятся 17-20 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 10 декабря
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 11 декабря
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ЛЕВАНТЕ
17:15 АЛАВЕС   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 12 декабря
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 БЕТИС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 13 декабря
22:00 КАДИС   _:_   ГРАНАДА
           

Таблица Ла Лиги после 16 туров

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