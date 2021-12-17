Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

После этих поединков Примера отправится на короткие рождественские каникулы.

С 17-го по 20 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральном сражении тура на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико". Далее Чемпионат Испании отправится на короткий зимний перерыв, в начале которого будут сыграны ранее перенесенные поединки.

После 17 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 42 очка. За ним расположились "Севилья" (34, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 8-й позиции с 24 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря - 3 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 17 туров