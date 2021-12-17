Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

После этих поединков Примера отправится на короткие рождественские каникулы.

С 17-го по 20 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральном сражении тура на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико". Далее Чемпионат Испании отправится на короткий зимний перерыв, в начале которого будут сыграны ранее перенесенные поединки.

  • После 17 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 42 очка. За ним расположились "Севилья" (34, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 8-й позиции с 24 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря - 3 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 17 декабря
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
Суббота, 18 декабря
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АЛАВЕС
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 19 декабря
15:00 ГРАНАДА   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   БЕТИС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   КАДИС
Понедельник, 20 декабря
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
           

Таблица Ла Лиги после 17 туров

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация