Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

После этих поединков Примера отправится на короткие рождественские каникулы.
С 17-го по 20 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
В центральном сражении тура на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико". Далее Чемпионат Испании отправится на короткий зимний перерыв, в начале которого будут сыграны ранее перенесенные поединки.
- После 17 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 42 очка. За ним расположились "Севилья" (34, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Атлетико" (29, матч в запасе). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 8-й позиции с 24 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря - 3 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 17 декабря
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|Суббота, 18 декабря
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 19 декабря
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|КАДИС
|Понедельник, 20 декабря
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ