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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Главные фавориты первенства попытаются продлить свои победные серии.

20-23 августа состоятся матчи 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
  • 3-й тур Ла Лиги - 27-29 августа.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 20 августа
22:00 БЕТИС   _: _   КАДИС
Суббота, 21 августа
18:00 АЛАВЕС   _: _   МАЛЬОРКА
20:30 ЭСПАНЬОЛ   _: _   ВИЛЬЯРРЕАЛ
20:30 ГРАНАДА   _: _   ВАЛЕНСИЯ
23:00 АТЛЕТИКО   _: _   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 22 августа
18:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _: _   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
20:30 АТЛЕТИКО   _: _   ЭЛЬЧЕ
23:00 ЛЕВАНТЕ   _: _   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 23 августа
21:00 ХЕТАФЕ   _: _   СЕВИЛЬЯ
23:00 ОСАСУНА   _: _   СЕЛЬТА
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