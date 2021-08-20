Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главные фавориты первенства попытаются продлить свои победные серии.
20-23 августа состоятся матчи 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
- 3-й тур Ла Лиги - 27-29 августа.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 20 августа
|22:00
|БЕТИС
|_: _
|КАДИС
|Суббота, 21 августа
|18:00
|АЛАВЕС
|_: _
|МАЛЬОРКА
|20:30
|ЭСПАНЬОЛ
|_: _
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|20:30
|ГРАНАДА
|_: _
|ВАЛЕНСИЯ
|23:00
|АТЛЕТИКО
|_: _
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 22 августа
|18:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_: _
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|20:30
|АТЛЕТИКО
|_: _
|ЭЛЬЧЕ
|23:00
|ЛЕВАНТЕ
|_: _
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 23 августа
|21:00
|ХЕТАФЕ
|_: _
|СЕВИЛЬЯ
|23:00
|ОСАСУНА
|_: _
|СЕЛЬТА