Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 19 по 22 августа состоятся матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре элитного дивизиона Чемпионата Испании действующий чемпион - мадридский "Реал" - попытается закрепить свой успех в стартовом матче сезона Ла Лиги, отправившись в гости к "Сельте".

Также нас ждут сразу два поединка между топ-клубами: "Атлетико" будет принимать "Вильярреал", а "Барселона" после потери очков на старте Примеры будет пытаться реабилитироваться в глазах собственных болельщиков в выездной игре против "Реала Сосьедад".

Поединки 3-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 августа.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 19 августа 21:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 23:00 СЕВИЛЬЯ _:_ ВАЛЬЯДОЛИД Суббота, 20 августа 18:30 ОСАСУНА _:_ КАДИС 20:30 МАЛЬОРКА _:_ БЕТИС 23:00 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 21 августа 18:30 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЕНСИЯ 20:30 АТЛЕТИКО _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 23:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ БАРСЕЛОНА Понедельник, 22 августа 21:00 ЭЛЬЧЕ _:_ АЛЬМЕРИЯ 23:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 1 тура