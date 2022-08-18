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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

С 19 по 22 августа состоятся матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре элитного дивизиона Чемпионата Испании действующий чемпион - мадридский "Реал" - попытается закрепить свой успех в стартовом матче сезона Ла Лиги, отправившись в гости к "Сельте".

Также нас ждут сразу два поединка между топ-клубами: "Атлетико" будет принимать "Вильярреал", а "Барселона" после потери очков на старте Примеры будет пытаться реабилитироваться в глазах собственных болельщиков в выездной игре против "Реала Сосьедад".

  • Поединки 3-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 августа.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 19 августа
21:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
23:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 20 августа
18:30 ОСАСУНА   _:_   КАДИС
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТИС
23:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 21 августа
18:30 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЕНСИЯ
20:30 АТЛЕТИКО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
23:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 22 августа
21:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
23:00 ЖИРОНА   _:_   ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 1 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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