Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 19 по 22 августа состоятся матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре элитного дивизиона Чемпионата Испании действующий чемпион - мадридский "Реал" - попытается закрепить свой успех в стартовом матче сезона Ла Лиги, отправившись в гости к "Сельте".
Также нас ждут сразу два поединка между топ-клубами: "Атлетико" будет принимать "Вильярреал", а "Барселона" после потери очков на старте Примеры будет пытаться реабилитироваться в глазах собственных болельщиков в выездной игре против "Реала Сосьедад".
- Поединки 3-го тура Ла Лиги состоятся 26-29 августа.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 19 августа
|21:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|23:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 20 августа
|18:30
|ОСАСУНА
|_:_
|КАДИС
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТИС
|23:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 21 августа
|18:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|20:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|23:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 22 августа
|21:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|23:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ