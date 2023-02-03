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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Валенсии".

3 – 6 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Кадисом".

В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, приедет в гости к "Мальорке".

В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, еще не дебютировавшего за свою новую команду, примет "Валенсию".

Центральным в туре станет противостояние на "Камп Ноу" между "Барселоной" и "Севильей", которое также запланировано на 5 февраля.

  • После 19 туров "Барселона" (50 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на пять баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (34).
  • Поединки 21-го тура Ла Лиги состоятся 10 – 15 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Пятница, 3 февраля
22:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДИС
Суббота, 4 февраля
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 БЕТИС   _:_   СЕЛЬТА
Воскресенье, 5 февраля
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
17:15 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 6 февраля
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АЛЬМЕРИЯ

Таблица Ла Лиги после 19 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
122
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