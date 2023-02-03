Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Валенсии".
3 – 6 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Кадисом".
В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, приедет в гости к "Мальорке".
В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, еще не дебютировавшего за свою новую команду, примет "Валенсию".
Центральным в туре станет противостояние на "Камп Ноу" между "Барселоной" и "Севильей", которое также запланировано на 5 февраля.
- После 19 туров "Барселона" (50 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на пять баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (34).
- Поединки 21-го тура Ла Лиги состоятся 10 – 15 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Пятница, 3 февраля
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 4 февраля
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|Воскресенье, 5 февраля
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 6 февраля
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
Таблица Ла Лиги после 19 тура
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