Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Валенсии".

3 – 6 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Кадисом".

В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, приедет в гости к "Мальорке".

В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, еще не дебютировавшего за свою новую команду, примет "Валенсию".

Центральным в туре станет противостояние на "Камп Ноу" между "Барселоной" и "Севильей", которое также запланировано на 5 февраля.

После 19 туров "Барселона" (50 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на пять баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (34).

Поединки 21-го тура Ла Лиги состоятся 10 – 15 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 19 тура

Фото: flashscore.ua

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