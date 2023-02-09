Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке сильнейшего будут определять "Вильярреал" и "Барселона".
10 – 15 февраля состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой между "Кадисом" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в прошлом туре дебютировал за новую команду.
В воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – в центральном поединке тура на выезде встретится с "Вильярреалом".
Завершится тур в среду на следующей неделе. В этот день мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, после выступлений на Клубном чемпионате мира примет абсолютного аутсайдера Примеры – "Эльче".
- После 20 туров "Барселона" (53 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (35).
- Поединки 22-го тура Ла Лиги состоятся 17 – 20 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Пятница, 10 февраля
|22:00
|КАДИС
|_:_
|ЖИРОНА
|Суббота, 11 февраля
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 12 февраля
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 13 февраля
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Среда, 15 февраля
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
Таблица Ла Лиги после 20 тура
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