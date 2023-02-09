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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке сильнейшего будут определять "Вильярреал" и "Барселона".

10 – 15 февраля состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Кадисом" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в прошлом туре дебютировал за новую команду.

В воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – в центральном поединке тура на выезде встретится с "Вильярреалом".

Завершится тур в среду на следующей неделе. В этот день мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, после выступлений на Клубном чемпионате мира примет абсолютного аутсайдера Примеры – "Эльче".

  • После 20 туров "Барселона" (53 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (35).
  • Поединки 22-го тура Ла Лиги состоятся 17 – 20 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Пятница, 10 февраля
22:00 КАДИС   _:_   ЖИРОНА
Суббота, 11 февраля
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   БЕТИС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 12 февраля
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ОСАСУНА
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 13 февраля
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Среда, 15 февраля
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЭЛЬЧЕ

Таблица Ла Лиги после 20 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
29
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