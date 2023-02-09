Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке сильнейшего будут определять "Вильярреал" и "Барселона".

10 – 15 февраля состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Кадисом" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в прошлом туре дебютировал за новую команду.

В воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – в центральном поединке тура на выезде встретится с "Вильярреалом".

Завершится тур в среду на следующей неделе. В этот день мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, после выступлений на Клубном чемпионате мира примет абсолютного аутсайдера Примеры – "Эльче".

После 20 туров "Барселона" (53 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (39). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (35).

Поединки 22-го тура Ла Лиги состоятся 17 – 20 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 20 тура

Фото: flashscore.ua

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