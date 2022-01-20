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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Главными претендами на титул остаются "Реал" и "Севилья".

21-23 января состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Лидер Примеры - мадридский "Реал" - дома примет "Эльче". А ближайший преследователь "сливочных" - "Севилья" - дома сыграет против "Сельты".

Завершится тур поединком с участием "Барселоны" - команда Хави Эрнандеса приедет в гости к "Алавесу".

  • После 21 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 49 очков. На втором месте - "Севилья" (45). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (37). Далее идут "Атлетико" и "Реал Сосьедад" (у обоих по 33 балла). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.
  • Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 4-7 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Пятница, 21 января
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   БЕТИС
Суббота, 22 января
15:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   КАДИС
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 23 января
15:00 ГРАНАДА   _:_   ОСАСУНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЭЛЬЧЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 21 тура

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