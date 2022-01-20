Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главными претендами на титул остаются "Реал" и "Севилья".
21-23 января состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Лидер Примеры - мадридский "Реал" - дома примет "Эльче". А ближайший преследователь "сливочных" - "Севилья" - дома сыграет против "Сельты".
Завершится тур поединком с участием "Барселоны" - команда Хави Эрнандеса приедет в гости к "Алавесу".
- После 21 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 49 очков. На втором месте - "Севилья" (45). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (37). Далее идут "Атлетико" и "Реал Сосьедад" (у обоих по 33 балла). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.
- Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 4-7 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 21 января
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|БЕТИС
|Суббота, 22 января
|15:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 23 января
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА