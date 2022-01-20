Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главными претендами на титул остаются "Реал" и "Севилья".

21-23 января состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Лидер Примеры - мадридский "Реал" - дома примет "Эльче". А ближайший преследователь "сливочных" - "Севилья" - дома сыграет против "Сельты".

Завершится тур поединком с участием "Барселоны" - команда Хави Эрнандеса приедет в гости к "Алавесу".

После 21 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 49 очков. На втором месте - "Севилья" (45). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (37). Далее идут "Атлетико" и "Реал Сосьедад" (у обоих по 33 балла). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.

Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 4-7 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 21 тура