Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков отметился дебютным голом и ассистом за "Жирону".

17 – 20 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Альмерией". Украинец оформил дебютные гол и ассист, чем помог своей команде одержать сокрушительную победу.

В субботу мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Осасуной".

А в воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – примет "Кадис". На неделе каталонцы расписали боевую ничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Валенсией".

После 21 тура "Барселона" (56 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (42). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (38).

Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 24 – 27 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 21 тура

Фото: flashscore.ua

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