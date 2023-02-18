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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Виктор Цыганков отметился дебютным голом и ассистом за "Жирону".

17 – 20 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Альмерией". Украинец оформил дебютные гол и ассист, чем помог своей команде одержать сокрушительную победу.

В субботу мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Осасуной".

А в воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – примет "Кадис". На неделе каталонцы расписали боевую ничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Валенсией".

  • После 21 тура "Барселона" (56 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (42). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (38).
  • Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 24 – 27 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Пятница, 17 февраля
22:00 ЖИРОНА   6:2   АЛЬМЕРИЯ
Суббота, 18 февраля
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕЛЬТА
17:15 БЕТИС   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 19 февраля
15:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   АТЛЕТИК
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   КАДИС
Понедельник, 20 февраля
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСИЯ

Таблица Ла Лиги после 21 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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