Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 22-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков отметился дебютным голом и ассистом за "Жирону".
17 – 20 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он открылся в пятницу игрой между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Альмерией". Украинец оформил дебютные гол и ассист, чем помог своей команде одержать сокрушительную победу.
В субботу мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Осасуной".
А в воскресенье лидер чемпионата – "Барселона" – примет "Кадис". На неделе каталонцы расписали боевую ничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Валенсией".
- После 21 тура "Барселона" (56 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" уже на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (42). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (38).
- Поединки 23-го тура Ла Лиги состоятся 24 – 27 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 17 февраля
|22:00
|ЖИРОНА
|6:2
|АЛЬМЕРИЯ
|Суббота, 18 февраля
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 19 февраля
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|КАДИС
|Понедельник, 20 февраля
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
Таблица Ла Лиги после 21 тура
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