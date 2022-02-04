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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

В центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".

С 4-го по 7 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное внимание фанатов будет приковано к поединку между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", которые встретятся 6 февраля на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:15 по киевскому времени.

  • После 22 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 50 очков. На втором месте - "Севилья" (46). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следует "Атлетико" (36 и игра в запасе). Что касается "Барселоны", она расположилась на 5-й позиции с 35 пунктами и поединком в запасе.
  • Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 11-14 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Пятница, 4 февраля
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЛЕВАНТЕ
Суббота, 5 февраля
15:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   АЛАВЕС
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   КАДИС
19:30 СЕЛЬТА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 ОСАСУНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 6 февраля
15:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 БЕТИС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ГРАНАДА
Понедельник, 7 февраля
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ЭСПАНЬОЛ

Таблица Ла Лиги после 22 тура

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