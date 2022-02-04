Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".

С 4-го по 7 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное внимание фанатов будет приковано к поединку между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", которые встретятся 6 февраля на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:15 по киевскому времени.

После 22 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 50 очков. На втором месте - "Севилья" (46). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следует "Атлетико" (36 и игра в запасе). Что касается "Барселоны", она расположилась на 5-й позиции с 35 пунктами и поединком в запасе.

Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 11-14 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 22 тура