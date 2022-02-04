Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".
С 4-го по 7 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Главное внимание фанатов будет приковано к поединку между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", которые встретятся 6 февраля на "Камп Ноу". Начало игры - в 17:15 по киевскому времени.
- После 22 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 50 очков. На втором месте - "Севилья" (46). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следует "Атлетико" (36 и игра в запасе). Что касается "Барселоны", она расположилась на 5-й позиции с 35 пунктами и поединком в запасе.
- Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 11-14 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 4 февраля
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|Суббота, 5 февраля
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|КАДИС
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 6 февраля
|15:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ГРАНАДА
|Понедельник, 7 февраля
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ