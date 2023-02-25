Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" и "Атлетико" сразятся в дерби, а "Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику".

24 – 27 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Эльче" и "Бетисом".

В субботу в центральном поединке тура сойдутся мадридские гранды – "Реал" и "Атлетико".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао. В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Альмерии".

Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Хетафе".

После 22-го тура "Барселона" (59 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (43). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (41).

Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 марта.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 22 тура

Фото: flashscore.ua

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