Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" и "Атлетико" сразятся в дерби, а "Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику".
24 – 27 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он открылся в пятницу игрой между "Эльче" и "Бетисом".
В субботу в центральном поединке тура сойдутся мадридские гранды – "Реал" и "Атлетико".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао. В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Альмерии".
Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Хетафе".
- После 22-го тура "Барселона" (59 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (43). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (41).
- Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 марта.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 24 февраля
|22:00
|ЭЛЬЧЕ
|2:3
|БЕТИС
|Суббота, 25 февраля
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|КАДИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Воскресенье, 26 февраля
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|Понедельник, 27 февраля
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблица Ла Лиги после 22 тура
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