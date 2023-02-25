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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Реал" и "Атлетико" сразятся в дерби, а "Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику".

24 – 27 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он открылся в пятницу игрой между "Эльче" и "Бетисом".

В субботу в центральном поединке тура сойдутся мадридские гранды – "Реал" и "Атлетико".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао. В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Альмерии".

Завершится тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и "Хетафе".

  • После 22-го тура "Барселона" (59 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на восемь баллов. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (43). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (41).
  • Поединки 24-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 марта.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Пятница, 24 февраля
22:00 ЭЛЬЧЕ   2:3   БЕТИС
Суббота, 25 февраля
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 КАДИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Воскресенье, 26 февраля
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ЖИРОНА
17:15 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
19:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
Понедельник, 27 февраля
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 22 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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