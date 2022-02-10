Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Испании по футболу

Игровой уикенд разбит на четыре дня.

С 11-го по 14 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное внимание фанатов будет приковано к выездному поединку мадридского "Реала" с "Вильярреалом", а также к каталонскому дерби между "Эспаньолом" и "Барселоной".

Отметим, что уже на следующей неделе (15 февраля) "сливочные" во Франции проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Каталонцы же, которые впервые за 21 год не вышли из группы ЛЧ, 17 февраля примут "Наполи" в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы.

После 23 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 53 очка. На втором месте - "Севилья" (47). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следуют "Барселона" (38) и "Атлетико" (36), имеющие по одной игре в запасе.

Поединки 25-го тура Ла Лиги состоятся 18-21 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 23 тура