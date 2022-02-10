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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Игровой уикенд разбит на четыре дня.

С 11-го по 14 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Главное внимание фанатов будет приковано к выездному поединку мадридского "Реала" с "Вильярреалом", а также к каталонскому дерби между "Эспаньолом" и "Барселоной".

Отметим, что уже на следующей неделе (15 февраля) "сливочные" во Франции проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Каталонцы же, которые впервые за 21 год не вышли из группы ЛЧ, 17 февраля примут "Наполи" в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы.

  • После 23 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 53 очка. На втором месте - "Севилья" (47). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следуют "Барселона" (38) и "Атлетико" (36), имеющие по одной игре в запасе.
  • Поединки 25-го тура Ла Лиги состоятся 18-21 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Пятница, 11 февраля
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЭЛЬЧЕ
Суббота, 12 февраля
15:00 КАДИС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ХЕТАФЕ
Воскресенье, 13 февраля
15:00 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ЛЕВАНТЕ   _:_   БЕТИС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ГРАНАДА
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 14 февраля
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК

Таблица Ла Лиги после 23 тура

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