Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 24-го тура Чемпионата Испании по футболу

Игровой уикенд разбит на четыре дня.
С 11-го по 14 февраля состоятся матчи 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Главное внимание фанатов будет приковано к выездному поединку мадридского "Реала" с "Вильярреалом", а также к каталонскому дерби между "Эспаньолом" и "Барселоной".
Отметим, что уже на следующей неделе (15 февраля) "сливочные" во Франции проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Каталонцы же, которые впервые за 21 год не вышли из группы ЛЧ, 17 февраля примут "Наполи" в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы.
- После 23 тура в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" - 53 очка. На втором месте - "Севилья" (47). Третью строчку неожиданно занимает "Бетис" (40). Далее следуют "Барселона" (38) и "Атлетико" (36), имеющие по одной игре в запасе.
- Поединки 25-го тура Ла Лиги состоятся 18-21 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 11 февраля
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|Суббота, 12 февраля
|15:00
|КАДИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Воскресенье, 13 февраля
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 14 февраля
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК