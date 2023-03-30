Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Эспаньол".
31 марта – 3 апреля состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Мальоркой" и "Осасуной".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Эспаньол".
В тот же день "Барселона" на выезде встретится с худшей командой лиги – "Эльче".
В воскресенье мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на своем поле сыграет против "Вальядолида".
Тур закроется в понедельник матчем между "Валенсией" и "Райо Вальекано".
- После 26-го тура "Барселона" (68 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (51). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).
- Поединки 28-го тура Ла Лиги состоятся 7 – 10 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 31 марта
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
|Суббота, 1 апреля
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|КАДИС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 2 апреля
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БЕТИС
|Понедельник, 3 апреля
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 26 тура
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