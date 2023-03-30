Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу

31 марта – 3 апреля состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Мальоркой" и "Осасуной".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Эспаньол".

В тот же день "Барселона" на выезде встретится с худшей командой лиги – "Эльче".

В воскресенье мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на своем поле сыграет против "Вальядолида".

Тур закроется в понедельник матчем между "Валенсией" и "Райо Вальекано".

После 26-го тура "Барселона" (68 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (51). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).

Поединки 28-го тура Ла Лиги состоятся 7 – 10 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 26 тура

Фото: flashscore.ua

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