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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Испании по футболу

twitter.com/GironaFC

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Эспаньол".

31 марта – 3 апреля состоятся матчи 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Мальоркой" и "Осасуной".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Эспаньол".

В тот же день "Барселона" на выезде встретится с худшей командой лиги – "Эльче".

В воскресенье мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на своем поле сыграет против "Вальядолида".

Тур закроется в понедельник матчем между "Валенсией" и "Райо Вальекано".

  • После 26-го тура "Барселона" (68 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (51). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).
  • Поединки 28-го тура Ла Лиги состоятся 7 – 10 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Пятница, 31 марта
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА
Суббота, 1 апреля
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 КАДИС   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 2 апреля
15:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   БЕТИС
Понедельник, 3 апреля
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 26 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
370
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