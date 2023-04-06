Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова на "Камп Ноу" встретится в дерби с "Барселоной".

7 – 10 апреля состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Севильей" и "Сельтой".

В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Вильярреал".

Завершится тур в понедельник на стадионе "Камп Ноу" каталонским дерби между "Барселоной" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

После 27-го тура "Барселона" (71 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (54). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).

Поединки 29-го тура Ла Лиги пройдут 14 – 17 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 27 тура

Фото: flashscore.ua

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