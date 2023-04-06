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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков/twitter.com/GironaFC

"Жирона" Виктора Цыганкова на "Камп Ноу" встретится в дерби с "Барселоной".

7 – 10 апреля состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Севильей" и "Сельтой".

В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Вильярреал".

Завершится тур в понедельник на стадионе "Камп Ноу" каталонским дерби между "Барселоной" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

  • После 27-го тура "Барселона" (71 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (54). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).
  • Поединки 29-го тура Ла Лиги пройдут 14 – 17 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Пятница, 7 апреля
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 8 апреля
15:00 ОСАСУНА   _:_   ЭЛЬЧЕ
17:15 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Воскресенье, 9 апреля
15:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 БЕТИС   _:_   КАДИС
19:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 10 апреля
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 27 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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