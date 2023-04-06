Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 28-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова на "Камп Ноу" встретится в дерби с "Барселоной".
7 – 10 апреля состоятся матчи 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Севильей" и "Сельтой".
В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Вильярреал".
Завершится тур в понедельник на стадионе "Камп Ноу" каталонским дерби между "Барселоной" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
- После 27-го тура "Барселона" (71 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 12 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (54). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (48).
- Поединки 29-го тура Ла Лиги пройдут 14 – 17 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 7 апреля
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 8 апреля
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Воскресенье, 9 апреля
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|КАДИС
|19:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 10 апреля
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЖИРОНА
Таблица Ла Лиги после 27 тура
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