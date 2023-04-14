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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова примет абсолютного аутсайдера Примеры.

14 – 17 апреля состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Осасуной".

В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Кадисом".

Игровой день воскресенья начнется домашним матчем "Жироны" украинского полузащитника Виктора Цыганкова против худшей команды Примеры – "Эльче".

В тот же день "Барселона" в гостях встретится с "Хетафе".

Завершится тур в понедельник игрой между "Сельтой" и "Мальоркой".

  • После 28-го тура "Барселона" (72 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 13 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (57). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).
  • Поединки 30-го тура Ла Лиги пройдут 21 – 23 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Пятница, 14 апреля
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ОСАСУНА
Суббота, 15 апреля
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 БЕТИС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 КАДИС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 16 апреля
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЭЛЬЧЕ
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 17 апреля
22:00 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 28 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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