Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова примет абсолютного аутсайдера Примеры.
14 – 17 апреля состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Осасуной".
В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Кадисом".
Игровой день воскресенья начнется домашним матчем "Жироны" украинского полузащитника Виктора Цыганкова против худшей команды Примеры – "Эльче".
В тот же день "Барселона" в гостях встретится с "Хетафе".
Завершится тур в понедельник игрой между "Сельтой" и "Мальоркой".
- После 28-го тура "Барселона" (72 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 13 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (57). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).
- Поединки 30-го тура Ла Лиги пройдут 21 – 23 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 14 апреля
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|Суббота, 15 апреля
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|КАДИС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 16 апреля
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 17 апреля
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 28 тура
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