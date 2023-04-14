Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 29-го тура Чемпионата Испании по футболу

14 – 17 апреля состоятся матчи 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Осасуной".

В субботу мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, на выезде сыграет с "Кадисом".

Игровой день воскресенья начнется домашним матчем "Жироны" украинского полузащитника Виктора Цыганкова против худшей команды Примеры – "Эльче".

В тот же день "Барселона" в гостях встретится с "Хетафе".

Завершится тур в понедельник игрой между "Сельтой" и "Мальоркой".

После 28-го тура "Барселона" (72 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 13 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (57). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).

Поединки 30-го тура Ла Лиги пройдут 21 – 23 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 28 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Ювентус" одолел "Спортинг" в Лиге Европы – голкиперу туринцев стало плохо во время матча (видео)

Лига Европы: "Севилья" оформила зрелищный камбэк в первом матче с "Манчестер Юнайтед" (видео)