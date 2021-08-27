Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

Мадридские "Реал" и "Атлетико" ждут непростые поединки.
27-29 августа состоятся матчи 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
- 3-й тур Ла Лиги - 12 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 27 августа
|21:00
|МАЛЬОРКА
|1:0
|ЭСПАНЬОЛ
|23:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 28 августа
|18:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИК
|20:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|20:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|23:00
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 29 августа
|18:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ГРАНАДА
|20:30
|КАДИС
|_:_
|ОСАСУНА
|23:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ