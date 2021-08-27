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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Мадридские "Реал" и "Атлетико" ждут непростые поединки.

27-29 августа состоятся матчи 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
  • 3-й тур Ла Лиги - 12 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 27 августа
21:00 МАЛЬОРКА   1:0   ЭСПАНЬОЛ
23:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 28 августа
18:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИК
20:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   СЕВИЛЬЯ
20:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЛЕВАНТЕ
23:00 БЕТИС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 29 августа
18:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
20:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ГРАНАДА
20:30 КАДИС   _:_   ОСАСУНА
23:00 АТЛЕТИКО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
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