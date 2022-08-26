Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 26-го по 29 августа состоятся матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре испанской Примеры действующий чемпион - мадридский "Реал" - на выезде встретится с "Эспаньолом".
В свою очередь, каталонская "Барселона" будет принимать новичка Ла Лиги - "Вальядолид".
Центральный поединок тура будет сыгран в понедельник между "Валенсией" и мадридским "Атлетико".
- После двух туров лидируют в Чемпионате Испании четыре клуба, набравших по 6 очков - это "Вильярреал", "Реал" Мадрид, "Бетис" и "Осасуна".
- Поединки 4-го тура Ла Лиги состоятся 2-5 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Пятница, 26 августа
|21:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|23:00
|БЕТИС
|_:_
|ОСАСУНА
|Суббота, 27 августа
|18:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|20:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|23:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 28 августа
|18:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|20:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|23:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 29 августа
|21:00
|КАДИС
|_:_
|АТЛЕТИК
|23:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО