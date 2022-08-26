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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

С 26-го по 29 августа состоятся матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре испанской Примеры действующий чемпион - мадридский "Реал" - на выезде встретится с "Эспаньолом".

В свою очередь, каталонская "Барселона" будет принимать новичка Ла Лиги - "Вальядолид".

Центральный поединок тура будет сыгран в понедельник между "Валенсией" и мадридским "Атлетико".

  • После двух туров лидируют в Чемпионате Испании четыре клуба, набравших по 6 очков - это "Вильярреал", "Реал" Мадрид, "Бетис" и "Осасуна".
  • Поединки 4-го тура Ла Лиги состоятся 2-5 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Пятница, 26 августа
21:00 ЖИРОНА   _:_   СЕЛЬТА
23:00 БЕТИС   _:_   ОСАСУНА
Суббота, 27 августа
18:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
20:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
23:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 28 августа
18:30 ХЕТАФЕ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
20:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
23:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 29 августа
21:00 КАДИС   _:_   АТЛЕТИК
23:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 2 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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