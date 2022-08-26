Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 26-го по 29 августа состоятся матчи третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре испанской Примеры действующий чемпион - мадридский "Реал" - на выезде встретится с "Эспаньолом".

В свою очередь, каталонская "Барселона" будет принимать новичка Ла Лиги - "Вальядолид".

Центральный поединок тура будет сыгран в понедельник между "Валенсией" и мадридским "Атлетико".

После двух туров лидируют в Чемпионате Испании четыре клуба, набравших по 6 очков - это "Вильярреал", "Реал" Мадрид, "Бетис" и "Осасуна".

Поединки 4-го тура Ла Лиги состоятся 2-5 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Пятница, 26 августа 21:00 ЖИРОНА _:_ СЕЛЬТА 23:00 БЕТИС _:_ ОСАСУНА Суббота, 27 августа 18:30 ЭЛЬЧЕ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 20:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ МАЛЬОРКА 23:00 АЛЬМЕРИЯ _:_ СЕВИЛЬЯ Воскресенье, 28 августа 18:30 ХЕТАФЕ _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 20:30 БАРСЕЛОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 23:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ РЕАЛ МАДРИД Понедельник, 29 августа 21:00 КАДИС _:_ АТЛЕТИК 23:00 ВАЛЕНСИЯ _:_ АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 2 тура