Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Вальядолиду", а "Барселона" дома сразится с "Атлетико".

21 – 23 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Кадисом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Вальядолидом".

В тот же день мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Сельту".

В воскресенье в центральном матче тура на "Камп Ноу" сойдутся "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Завершится тур в воскресенье игрой между "Севильей" и "Вильярреалом".

После 29-го тура "Барселона" (73 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).

Поединки 31 тура Ла Лиги состоятся 25 – 27 апреля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 29 тура

Фото: flashscore.ua

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