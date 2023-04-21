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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Вальядолиду", а "Барселона" дома сразится с "Атлетико".

21 – 23 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Кадисом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Вальядолидом".

В тот же день мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Сельту".

В воскресенье в центральном матче тура на "Камп Ноу" сойдутся "Барселона" и мадридский "Атлетико".

Завершится тур в воскресенье игрой между "Севильей" и "Вильярреалом".

  • После 29-го тура "Барселона" (73 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).
  • Поединки 31 тура Ла Лиги состоятся 25 – 27 апреля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Пятница, 21 апреля
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   КАДИС
Суббота, 22 апреля
15:00 ОСАСУНА   _:_   БЕТИС
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ЖИРОНА
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕЛЬТА
Воскресенье, 23 апреля
15:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ

Таблица Ла Лиги после 29 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Просмотры
51
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