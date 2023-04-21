Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 30-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова приедет в гости к "Вальядолиду", а "Барселона" дома сразится с "Атлетико".
21 – 23 апреля состоятся матчи 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Кадисом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Вальядолидом".
В тот же день мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Сельту".
В воскресенье в центральном матче тура на "Камп Ноу" сойдутся "Барселона" и мадридский "Атлетико".
Завершится тур в воскресенье игрой между "Севильей" и "Вильярреалом".
- После 29-го тура "Барселона" (73 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (51).
- Поединки 31 тура Ла Лиги состоятся 25 – 27 апреля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 21 апреля
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 22 апреля
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|Воскресенье, 23 апреля
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
Таблица Ла Лиги после 29 тура
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