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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Испании по футболу

Вратарь "Реала" Андрей Лунин / Фото: twitter.com/realmadrid

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Реал" Андрея Лунина.

25 – 27 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками во вторник, среди которых дуэль между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.

Основной вратарь мадридцев Тибо Курта пропустит встречу из-за гастроэнтерита, поэтому с большой долей вероятности увидим украинское дерби в Примере.

В среду "Барселона" приедет в гости к "Райо Вальекано".

Завершится тур в четверг игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Севильей".

  • После 30-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (54).
  • Поединки 32-го тура Ла Лиги состоятся 28 апреля – 1 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Вторник, 25 апреля
20:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
20:30 КАДИС   _:_   ОСАСУНА
23:00 БЕТИС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Среда, 26 апреля
20:30 АТЛЕТИКО   _:_   МАЛЬОРКА
20:30 ХЕТАФЕ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
23:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
23:00 СЕЛЬТА   _:_   ЭЛЬЧЕ
Четверг, 27 апреля
20:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
20:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
23:00 АТЛЕТИК   _:_   СЕВИЛЬЯ

Таблица Ла Лиги после 30 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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