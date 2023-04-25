Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Реал" Андрея Лунина.
25 – 27 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется тремя поединками во вторник, среди которых дуэль между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.
Основной вратарь мадридцев Тибо Курта пропустит встречу из-за гастроэнтерита, поэтому с большой долей вероятности увидим украинское дерби в Примере.
В среду "Барселона" приедет в гости к "Райо Вальекано".
Завершится тур в четверг игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Севильей".
- После 30-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (54).
- Поединки 32-го тура Ла Лиги состоятся 28 апреля – 1 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Вторник, 25 апреля
|20:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|20:30
|КАДИС
|_:_
|ОСАСУНА
|23:00
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Среда, 26 апреля
|20:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|23:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|23:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|Четверг, 27 апреля
|20:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|20:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|23:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
Таблица Ла Лиги после 30 тура
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