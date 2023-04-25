Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Испании по футболу

25 – 27 апреля состоятся матчи 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками во вторник, среди которых дуэль между "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина.

Основной вратарь мадридцев Тибо Курта пропустит встречу из-за гастроэнтерита, поэтому с большой долей вероятности увидим украинское дерби в Примере.

В среду "Барселона" приедет в гости к "Райо Вальекано".

Завершится тур в четверг игрой между "Атлетиком" Бильбао и "Севильей".

После 30-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (60). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (54).

Поединки 32-го тура Ла Лиги состоятся 28 апреля – 1 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 30 тура

Фото: flashscore.ua

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