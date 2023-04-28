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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Испании по футболу

ФК "Жирона" / Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова на выезде сразится с "Севильей".

28 апреля – 1 мая состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Осасуна" – "Реал" Сосьедад.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Альмерию". В тот же день "Барселона" дома сыграет против "Бетиса".

Завершится тур в понедельник поединком между "Севильей" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

  • После 31-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (63). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (55).
  • Поединки 33-го тура Ла Лиги состоятся 2 – 4 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Пятница, 28 апреля
22:00 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Суббота, 29 апреля
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕТИС
Воскресенье, 30 апреля
15:00 КАДИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 1 мая
20:00 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 31 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
233
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