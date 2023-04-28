Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова на выезде сразится с "Севильей".

28 апреля – 1 мая состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Осасуна" – "Реал" Сосьедад.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Альмерию". В тот же день "Барселона" дома сыграет против "Бетиса".

Завершится тур в понедельник поединком между "Севильей" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

После 31-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (63). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (55).

Поединки 33-го тура Ла Лиги состоятся 2 – 4 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 31 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Гол Левандовского не спас: "Барселона" потерпела неожиданное поражение в Примере (видео)

Фиаско Лунина и Ко: "Жирона" с Цыганковым уничтожила "Реал" в зрелищном матче Примеры (видео)

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 23-го тура Чемпионата Украины по футболу