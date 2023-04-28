Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 32-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова на выезде сразится с "Севильей".
28 апреля – 1 мая состоятся матчи 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком "Осасуна" – "Реал" Сосьедад.
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Альмерию". В тот же день "Барселона" дома сыграет против "Бетиса".
Завершится тур в понедельник поединком между "Севильей" и "Жироной" украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
- После 31-го тура "Барселона" (76 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (63). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (55).
- Поединки 33-го тура Ла Лиги состоятся 2 – 4 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 28 апреля
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Суббота, 29 апреля
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕТИС
|Воскресенье, 30 апреля
|15:00
|КАДИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 1 мая
|20:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЖИРОНА
Таблица Ла Лиги после 31 тура
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