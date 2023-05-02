Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский / Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Мальорку".

2 – 4 мая состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками во вторник. "Барселона" дома сыграет с "Осасуной", а мадридский "Реал" на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад.

В среду будут сыграны еще три встречи. Среди них дуэль "Валенсии" и "Вильярреала", а также домашний матч "Атлетико" против "Кадиса".

Завершится тур в четверг. В этот день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле будет принимать "Мальорку".

  • За шесть туров до финиша "Барселона" (79 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (66). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (58).
  • Поединки 34-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
Вторник, 2 мая
20:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ЭЛЬЧЕ
20:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ОСАСУНА
23:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Среда, 3 мая
20:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
23:00 АТЛЕТИКО   _:_   КАДИС
23:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕЛЬТА
Четверг, 4 мая
20:30 ЖИРОНА   _:_   МАЛЬОРКА
20:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
23:00 АТЛЕТИК   _:_   БЕТИС
23:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД

Таблица Ла Лиги после 32 тура

Читайте также:

Ассист Цыганкова помог "Жироне" в матче Примеры обыграть полуфиналиста Лиги Европы (видео)

"Барселона" с самым молодым дебютантом в истории клуба в большинстве уничтожила соперника в Ла Лиге (видео)

Хет-трик Бензема принес "Реалу" уверенную победу в ярком матче 32-го тура Примеры (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация