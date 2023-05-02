Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова будет принимать "Мальорку".
2 – 4 мая состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется тремя поединками во вторник. "Барселона" дома сыграет с "Осасуной", а мадридский "Реал" на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад.
В среду будут сыграны еще три встречи. Среди них дуэль "Валенсии" и "Вильярреала", а также домашний матч "Атлетико" против "Кадиса".
Завершится тур в четверг. В этот день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле будет принимать "Мальорку".
- За шесть туров до финиша "Барселона" (79 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (66). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (58).
- Поединки 34-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Вторник, 2 мая
|20:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|20:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|23:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Среда, 3 мая
|20:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|23:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|КАДИС
|23:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Четверг, 4 мая
|20:30
|ЖИРОНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|23:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТИС
|23:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
Таблица Ла Лиги после 32 тура
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