Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 33-го тура Чемпионата Испании по футболу

2 – 4 мая состоятся матчи 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется тремя поединками во вторник. "Барселона" дома сыграет с "Осасуной", а мадридский "Реал" на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад.

В среду будут сыграны еще три встречи. Среди них дуэль "Валенсии" и "Вильярреала", а также домашний матч "Атлетико" против "Кадиса".

Завершится тур в четверг. В этот день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на своем поле будет принимать "Мальорку".

За шесть туров до финиша "Барселона" (79 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" на 11 баллов. На третьем месте расположился "Атлетико" (66). Четвертую строчку занимает "Реал" Сосьедад (58).

Поединки 34-го тура Ла Лиги состоятся 12 – 15 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 32 тура

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