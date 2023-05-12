Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" / Фото: twitter.com/FCBarcelona

В этом туре "Барселона" может официально оформить чемпионство.

12 – 15 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Мальорки" против "Кадиса".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад. В тот же день мадридский "Реал" примет "Хетафе".

А в воскресенье "Барселона" будет иметь возможность досрочно завоевать чемпионский титул. Команда Хави в каталонском дерби в гостях сыграет с "Эспаньолом".

Завершится тур в понедельник встречей между "Бетисом" и "Райо Вальекано".

  • За пять туров до финиша "Барселона" (82 очка) уверенно лидирует в Примере. Вторую позицию занимает "Атлетико" (69). Мадридский "Реал" (68) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (61).
  • Поединки 35-го тура Ла Лиги пройдут 19 – 21 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
Пятница, 12 мая
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   КАДИС
Суббота, 13 мая
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЖИРОНА
17:15 ОСАСУНА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ХЕТАФЕ
Воскресенье, 14 мая
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 15 мая
22:00 БЕТИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 33 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Реал" и "Манчестер Сити" не определили сильнейшего в первом полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Легенда "Барселоны" объявил об уходе из каталонского клуба

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
66
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация