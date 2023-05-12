Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Испании по футболу

В этом туре "Барселона" может официально оформить чемпионство.

12 – 15 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком "Мальорки" против "Кадиса".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад. В тот же день мадридский "Реал" примет "Хетафе".

А в воскресенье "Барселона" будет иметь возможность досрочно завоевать чемпионский титул. Команда Хави в каталонском дерби в гостях сыграет с "Эспаньолом".

Завершится тур в понедельник встречей между "Бетисом" и "Райо Вальекано".

За пять туров до финиша "Барселона" (82 очка) уверенно лидирует в Примере. Вторую позицию занимает "Атлетико" (69). Мадридский "Реал" (68) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (61).

Поединки 35-го тура Ла Лиги пройдут 19 – 21 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 33 тура

Фото: flashscore.ua

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