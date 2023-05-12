Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Испании по футболу

В этом туре "Барселона" может официально оформить чемпионство.
12 – 15 мая состоятся матчи 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком "Мальорки" против "Кадиса".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Реалом" Сосьедад. В тот же день мадридский "Реал" примет "Хетафе".
А в воскресенье "Барселона" будет иметь возможность досрочно завоевать чемпионский титул. Команда Хави в каталонском дерби в гостях сыграет с "Эспаньолом".
Завершится тур в понедельник встречей между "Бетисом" и "Райо Вальекано".
- За пять туров до финиша "Барселона" (82 очка) уверенно лидирует в Примере. Вторую позицию занимает "Атлетико" (69). Мадридский "Реал" (68) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (61).
- Поединки 35-го тура Ла Лиги пройдут 19 – 21 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
|Пятница, 12 мая
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 13 мая
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Воскресенье, 14 мая
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 15 мая
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 33 тура
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