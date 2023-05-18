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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фанаты "Барселоны" / Фото: twitter.com/FCBarcelona

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за попадание в еврокубки на следующий сезон.

19 – 21 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома сыграет против "Вильярреала". А досрочно ставшая чемпионом Испании "Барселона" примет "Реал" Сосьедад

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Атлетико" примет "Осасуну", а мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на выезде встретится с "Валенсией".

  • За четыре тура до финиша "Барселона" (85 очков) досрочно выиграла Примеру. Вторую позицию занимает мадридский "Реал" (71), "Атлетико" (69) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (62).
  • Поединки 36-го тура Ла Лиги пройдут 23 – 25 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Пятница, 19 мая
22:00 КАДИС   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 20 мая
15:00 ЖИРОНА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 АТЛЕТИК   _:_   СЕЛЬТА
19:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Воскресенье, 21 мая
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   БЕТИС

Таблица Ла Лиги после 34 тура

Турнирная таблица Ла Лиги после 34 тура / © flashscore.ua
Турнирная таблица Ла Лиги после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
136
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