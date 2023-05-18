Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за попадание в еврокубки на следующий сезон.
19 – 21 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Вальядолидом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома сыграет против "Вильярреала". А досрочно ставшая чемпионом Испании "Барселона" примет "Реал" Сосьедад
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Атлетико" примет "Осасуну", а мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на выезде встретится с "Валенсией".
- За четыре тура до финиша "Барселона" (85 очков) досрочно выиграла Примеру. Вторую позицию занимает мадридский "Реал" (71), "Атлетико" (69) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (62).
- Поединки 36-го тура Ла Лиги пройдут 23 – 25 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|Пятница, 19 мая
|22:00
|КАДИС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 20 мая
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Воскресенье, 21 мая
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БЕТИС
Таблица Ла Лиги после 34 тура
Читайте также:
Триумф Гвардиолы: "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)
Определились финалисты Лиги чемпионов: когда решающая битва за трофей
УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 27-го тура Чемпионата Украины по футболу