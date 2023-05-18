Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 35-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за попадание в еврокубки на следующий сезон.

19 – 21 мая состоятся матчи 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу поединком между "Кадисом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома сыграет против "Вильярреала". А досрочно ставшая чемпионом Испании "Барселона" примет "Реал" Сосьедад

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Атлетико" примет "Осасуну", а мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина на выезде встретится с "Валенсией".

За четыре тура до финиша "Барселона" (85 очков) досрочно выиграла Примеру. Вторую позицию занимает мадридский "Реал" (71), "Атлетико" (69) идет третьим. На четвертой строчке расположился "Реал" Сосьедад (62).

Поединки 36-го тура Ла Лиги пройдут 23 – 25 мая.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 34 тура

Турнирная таблица Ла Лиги после 34 тура / Фото: flashscore.ua

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