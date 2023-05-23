Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону, а "Реал" и "Атлетико" соревнуются за "серебро".
23 – 25 мая состоятся матчи 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Во вторник "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, претендующая на попадание в еврокубки на следующий сезон, на выезде сыграет против "Сельты".
В тот же день "Барселона", недавно оказавшаяся в эпицентре громкого скандала из-за того, что игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков, приедет в гости к "Вальядолиду".
В среду мадридский "Реал", чей предыдущие матч против "Валенсии" затмил расистский скандал, будет принимать "Райо Вальекано". В свою очередь, "Атлетико" на выезде встретится с "Эспаньолом".
Завершится тур в четверг игрой между "Осасуной" и "Атлетиком" Бильбао.
- За три тура до финиша чемпионата "Барселона" (85 очков) уже гарантировала чемпионство. За вторую позицию соревнуются "Атлетико" (72) и мадридский "Реал" (71). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (65) и "Вильярреал" (60).
- Поединки предпоследнего, 37 тура Ла Лиги состоятся 27 – 28 мая.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Вторник, 23 мая
|20:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|20:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЖИРОНА
|23:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Среда, 24 мая
|20:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|КАДИС
|20:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|20:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|23:00
|БЕТИС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|23:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Четверг, 25 мая
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблица Ла Лиги после 35 тура
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