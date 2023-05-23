Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" / Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону, а "Реал" и "Атлетико" соревнуются за "серебро".

23 – 25 мая состоятся матчи 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Во вторник "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, претендующая на попадание в еврокубки на следующий сезон, на выезде сыграет против "Сельты".

В тот же день "Барселона", недавно оказавшаяся в эпицентре громкого скандала из-за того, что игроки "сине-гранатовых" Алекс Бальде и Серхи Роберто снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков, приедет в гости к "Вальядолиду".

В среду мадридский "Реал", чей предыдущие матч против "Валенсии" затмил расистский скандал, будет принимать "Райо Вальекано". В свою очередь, "Атлетико" на выезде встретится с "Эспаньолом".

Завершится тур в четверг игрой между "Осасуной" и "Атлетиком" Бильбао.

  • За три тура до финиша чемпионата "Барселона" (85 очков) уже гарантировала чемпионство. За вторую позицию соревнуются "Атлетико" (72) и мадридский "Реал" (71). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (65) и "Вильярреал" (60).
  • Поединки предпоследнего, 37 тура Ла Лиги состоятся 27 – 28 мая.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР
Вторник, 23 мая
20:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АЛЬМЕРИЯ
20:30 СЕЛЬТА   _:_   ЖИРОНА
23:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   БАРСЕЛОНА
Среда, 24 мая
20:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   КАДИС
20:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   СЕВИЛЬЯ
20:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
23:00 БЕТИС   _:_   ХЕТАФЕ
23:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АТЛЕТИКО
Четверг, 25 мая
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИК

Таблица Ла Лиги после 35 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Приглашаем посмотреть на "русский мир": клубы УПЛ пристыдили "Барселону" из-за видео к россиянам

Левандовски отреагировал на скандальное обращение игроков "Барселоны" к болельщикам из России

Пополнение в клубе позора: Моуринью поздравил российского теннисиста с выигрышем турнира в Риме

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация