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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фанаты поддержали вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, ставшего жертвой расизма / Фото: Associated Press

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за еврокубки, "Реал" и "Атлетико" определяют обладателя "серебра".

27 – 28 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Севильей".

В воскресенье "Атлетико" дома сыграет с "Реалом" Сосьедад, а "Барселона" уже в статусе чемпиона будет принимать "Мальорку".

В свою очередь "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, которая ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон, примет "Бетис".

  • За два тура до финиша чемпионата "Барселона" (85 очков) уже гарантировала чемпионство. За вторую позицию соревнуются мадридский "Реал" (74) и "Атлетико" (73). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (68) и "Вильярреал" (63).
  • По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче" и две другие команды, имена которых еще не известны.
  • Поединки заключительного, 38 тура Ла Лиги состоятся 4 июня.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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Суббота, 27 мая
20:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 28 мая
20:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ЭЛЬЧЕ
20:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
20:00 БАРСЕЛОНА   _:_   МАЛЬОРКА
20:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
20:00 ЖИРОНА   _:_   БЕТИС
20:00 КАДИС   _:_   СЕЛЬТА
20:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
20:00 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 36 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
97
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