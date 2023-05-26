Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за еврокубки, "Реал" и "Атлетико" определяют обладателя "серебра".

27 – 28 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Севильей".

В воскресенье "Атлетико" дома сыграет с "Реалом" Сосьедад, а "Барселона" уже в статусе чемпиона будет принимать "Мальорку".

В свою очередь "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, которая ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон, примет "Бетис".

За два тура до финиша чемпионата "Барселона" (85 очков) уже гарантировала чемпионство . За вторую позицию соревнуются мадридский "Реал" (74) и "Атлетико" (73). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (68) и "Вильярреал" (63).

. За вторую позицию соревнуются мадридский "Реал" (74) и "Атлетико" (73). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (68) и "Вильярреал" (63). По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче" и две другие команды, имена которых еще не известны.

Поединки заключительного, 38 тура Ла Лиги состоятся 4 июня.

Таблица Ла Лиги после 36 тура

Фото: flashscore.ua

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