Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 37-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова борется за еврокубки, "Реал" и "Атлетико" определяют обладателя "серебра".
27 – 28 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Севильей".
В воскресенье "Атлетико" дома сыграет с "Реалом" Сосьедад, а "Барселона" уже в статусе чемпиона будет принимать "Мальорку".
В свою очередь "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, которая ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон, примет "Бетис".
- За два тура до финиша чемпионата "Барселона" (85 очков) уже гарантировала чемпионство. За вторую позицию соревнуются мадридский "Реал" (74) и "Атлетико" (73). На четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют "Реал" Сосьедад (68) и "Вильярреал" (63).
- По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче" и две другие команды, имена которых еще не известны.
- Поединки заключительного, 38 тура Ла Лиги состоятся 4 июня.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Суббота, 27 мая
|20:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 28 мая
|20:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|20:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|20:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|БЕТИС
|20:00
|КАДИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|20:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 36 тура
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