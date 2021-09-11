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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Два поединка были перенесены на более поздний срок.

11-13 сентября состоятся 8 из 10 матчей 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Поединки "Вильярреал" - "Алавес" и "Севилья" - "Барселона" были перенесены.

  • В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
  • 5-й тур Ла Лиги - 17-20 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Суббота, 11 сентября
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   МАЛЬОРКА
Воскресенье, 12 сентября
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АТЛЕТИКО
17:15 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
19:30 КАДИС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕЛЬТА
Понедельник, 13 сентября
21:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЭЛЬЧЕ
23:00 ГРАНАДА   _:_   БЕТИС
Перенесены
  ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
  СЕВИЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
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