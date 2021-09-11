Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Два поединка были перенесены на более поздний срок.

11-13 сентября состоятся 8 из 10 матчей 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Поединки "Вильярреал" - "Алавес" и "Севилья" - "Барселона" были перенесены.

В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".

финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались и Вылетели и Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

5-й тур Ла Лиги - 17-20 сентября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Суббота, 11 сентября 19:30 ЛЕВАНТЕ _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 22:00 АТЛЕТИКО _:_ МАЛЬОРКА Воскресенье, 12 сентября 15:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ АТЛЕТИКО 17:15 ОСАСУНА _:_ ВАЛЕНСИЯ 19:30 КАДИС _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ СЕЛЬТА Понедельник, 13 сентября 21:00 ХЕТАФЕ _:_ ЭЛЬЧЕ 23:00 ГРАНАДА _:_ БЕТИС Перенесены ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ АЛАВЕС СЕВИЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА

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