Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Два поединка были перенесены на более поздний срок.
11-13 сентября состоятся 8 из 10 матчей 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Поединки "Вильярреал" - "Алавес" и "Севилья" - "Барселона" были перенесены.
- В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико", "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья". Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска".
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
- 5-й тур Ла Лиги - 17-20 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Суббота, 11 сентября
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Воскресенье, 12 сентября
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|19:30
|КАДИС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|Понедельник, 13 сентября
|21:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|23:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БЕТИС
|Перенесены
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА