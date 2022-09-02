Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Со 2-го по 5 сентября состоятся игры четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В новом туре испанской Примеры встретятся лидеры чемпионата, которые в этом сезоне еще не теряли очков - мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Бетис".
Центральным же в туре станет противостояние "Севильи" и "Барселоны". Команды сыграют на домашнем для андалусийцев стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
- После трех туров лидируют в Чемпионате Испании два клуба, которые набрали по 9 очков - "Реал" Мадрид и "Бетис".
- Поединки 5-го тура Ла Лиги состоятся 9 - 12 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Пятница, 2 сентября
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 3 сентября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 4 сентября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Понедельник, 5 сентября
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
Таблица Ла Лиги после 3 тура
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