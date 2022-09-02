Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Со 2-го по 5 сентября состоятся игры четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре испанской Примеры встретятся лидеры чемпионата, которые в этом сезоне еще не теряли очков - мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Бетис".

Центральным же в туре станет противостояние "Севильи" и "Барселоны". Команды сыграют на домашнем для андалусийцев стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

После трех туров лидируют в Чемпионате Испании два клуба, которые набрали по 9 очков - "Реал" Мадрид и "Бетис".

Поединки 5-го тура Ла Лиги состоятся 9 - 12 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Пятница, 2 сентября 22:00 СЕЛЬТА _:_ КАДИС Суббота, 3 сентября 15:00 МАЛЬОРКА _:_ ЖИРОНА 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ БЕТИС 19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ АТЛЕТИКО 22:00 СЕВИЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА Воскресенье, 4 сентября 15:00 ОСАСУНА _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 17:15 АТЛЕТИК _:_ ЭСПАНЬОЛ 19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЭЛЬЧЕ 22:00 ВАЛЕНСИЯ _:_ ХЕТАФЕ Понедельник, 5 сентября 22:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ АЛЬМЕРИЯ

Таблица Ла Лиги после 3 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Германии по футболу