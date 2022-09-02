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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Со 2-го по 5 сентября состоятся игры четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В новом туре испанской Примеры встретятся лидеры чемпионата, которые в этом сезоне еще не теряли очков - мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Бетис".

Центральным же в туре станет противостояние "Севильи" и "Барселоны". Команды сыграют на домашнем для андалусийцев стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

  • После трех туров лидируют в Чемпионате Испании два клуба, которые набрали по 9 очков - "Реал" Мадрид и "Бетис".
  • Поединки 5-го тура Ла Лиги состоятся 9 - 12 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Пятница, 2 сентября
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДИС
Суббота, 3 сентября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БЕТИС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 4 сентября
15:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ХЕТАФЕ
Понедельник, 5 сентября
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   АЛЬМЕРИЯ

Таблица Ла Лиги после 3 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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