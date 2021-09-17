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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Реал" приедет в гости к "Валенсии" в битве лидеров Примеры.

17-20 сентября состоятся матчи 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • После четырех туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (10 баллов). Такое же количество очков набрали "Валенсия" и действующий обладатель титула "Атлетико".
  • Поединки 6-го тура Ла Лиги состоятся 21-23 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 17 сентября
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДИС
Суббота, 18 сентября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   ЛЕВАНТЕ
22:00 АЛАВЕС   _:_   ОСАСУНА
Воскресенье, 19 сентября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 БЕТИС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
21:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 20 сентября
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ГРАНАДА

Таблица Ла Лиги после 4 тура

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