Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" приедет в гости к "Валенсии" в битве лидеров Примеры.
17-20 сентября состоятся матчи 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- После четырех туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (10 баллов). Такое же количество очков набрали "Валенсия" и действующий обладатель титула "Атлетико".
- Поединки 6-го тура Ла Лиги состоятся 21-23 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 17 сентября
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 18 сентября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ОСАСУНА
|Воскресенье, 19 сентября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|21:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 20 сентября
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ГРАНАДА