Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Дата публикации
Просмотры
252
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

9 - 12 сентября состоятся игры пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

Новый тур испанской Примеры откроется в пятницу, 9 сентября, противостоянием новичков элитного дивизиона - "Жироны" и "Вальядолида".

Действующий чемпион и лидер текущего сезона - мадридский "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Мальорку". В свою очередь, каталонская "Барселона" на выезде встретится с "Кадисом".

  • После четырех туров единолично лидирует в Чемпионате Испании мадридский "Реал" Мадрид, имеющий 12 очков из 12 возможных. Далее расположились "Барселона" и "Вильярреал" - в их активе по 10 баллов.
  • Поединки 6-го тура Ла Лиги состоятся 16 - 18 сентября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Пятница, 9 сентября
22:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 10 сентября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ЭСПАНЬОЛ   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 КАДИС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   СЕЛЬТА
Воскресенье, 11 сентября
15:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 БЕТИС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Понедельник, 12 сентября
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 4 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Похожие темы:

Следующая публикация