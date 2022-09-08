Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

Новый тур испанской Примеры откроется в пятницу, 9 сентября, противостоянием новичков элитного дивизиона - "Жироны" и "Вальядолида".

Действующий чемпион и лидер текущего сезона - мадридский "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Мальорку". В свою очередь, каталонская "Барселона" на выезде встретится с "Кадисом".

После четырех туров единолично лидирует в Чемпионате Испании мадридский "Реал" Мадрид, имеющий 12 очков из 12 возможных. Далее расположились "Барселона" и "Вильярреал" - в их активе по 10 баллов.

Поединки 6-го тура Ла Лиги состоятся 16 - 18 сентября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Пятница, 9 сентября 22:00 ЖИРОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛИД Суббота, 10 сентября 15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ВАЛЕНСИЯ 17:15 ЭСПАНЬОЛ _:_ СЕВИЛЬЯ 19:30 КАДИС _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 АТЛЕТИКО _:_ СЕЛЬТА Воскресенье, 11 сентября 15:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МАЛЬОРКА 17:15 ЭЛЬЧЕ _:_ АТЛЕТИК 19:30 ХЕТАФЕ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 БЕТИС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ Понедельник, 12 сентября 22:00 АЛЬМЕРИЯ _:_ ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 4 тура

Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа