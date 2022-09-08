Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура Чемпионата Испании по футболу

9 - 12 сентября состоятся игры пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
Новый тур испанской Примеры откроется в пятницу, 9 сентября, противостоянием новичков элитного дивизиона - "Жироны" и "Вальядолида".
Действующий чемпион и лидер текущего сезона - мадридский "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать "Мальорку". В свою очередь, каталонская "Барселона" на выезде встретится с "Кадисом".
- После четырех туров единолично лидирует в Чемпионате Испании мадридский "Реал" Мадрид, имеющий 12 очков из 12 возможных. Далее расположились "Барселона" и "Вильярреал" - в их активе по 10 баллов.
- Поединки 6-го тура Ла Лиги состоятся 16 - 18 сентября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Пятница, 9 сентября
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 10 сентября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|КАДИС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЕЛЬТА
|Воскресенье, 11 сентября
|15:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Понедельник, 12 сентября
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 4 тура
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