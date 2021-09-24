Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" принял "Мальорку", а "Барселона" пожаловала в гости к "Кадису".
21-23 сентября состоялись матчи 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- После шести туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (16 баллов). На втором месте - "Атлетико" (14). Далее идут "Реал Сосьедад" (13) и "Севилья" (11).
- Поединки 7-го тура Ла Лиги состоятся 25-27 сентября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вторник, 21 сентября
|20:30
|ХЕТАФЕ
|1:2
|АТЛЕТИКО
|23:00
|АТЛЕТИК
|1:2
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|23:00
|ЛЕВАНТЕ
|0:2
|СЕЛЬТА
|Среда, 22 сентября
|20:30
|ЭСПАНЬОЛ
|1:0
|АЛАВЕС
|20:30
|СЕВИЛЬЯ
|3:1
|ВАЛЕНСИЯ
|23:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|4:1
|ЭЛЬЧЕ
|23:00
|РЕАЛ МАДРИД
|6:1
|МАЛЬОРКА
|Четверг, 23 сентября
|20:30
|ГРАНАДА
|2:3
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|20:30
|ОСАСУНА
|1:3
|БЕТИС
|23:00
|КАДИС
|0:0
|БАРСЕЛОНА