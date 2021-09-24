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Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Реал" принял "Мальорку", а "Барселона" пожаловала в гости к "Кадису".

21-23 сентября состоялись матчи 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • После шести туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (16 баллов). На втором месте - "Атлетико" (14). Далее идут "Реал Сосьедад" (13) и "Севилья" (11).
  • Поединки 7-го тура Ла Лиги состоятся 25-27 сентября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Вторник, 21 сентября
20:30 ХЕТАФЕ   1:2   АТЛЕТИКО
23:00 АТЛЕТИК   1:2   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
23:00 ЛЕВАНТЕ   0:2   СЕЛЬТА
Среда, 22 сентября
20:30 ЭСПАНЬОЛ   1:0   АЛАВЕС
20:30 СЕВИЛЬЯ   3:1   ВАЛЕНСИЯ
23:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   4:1   ЭЛЬЧЕ
23:00 РЕАЛ МАДРИД   6:1   МАЛЬОРКА
Четверг, 23 сентября
20:30 ГРАНАДА   2:3   РЕАЛ СОСЬЕДАД
20:30 ОСАСУНА   1:3   БЕТИС
23:00 КАДИС   0:0   БАРСЕЛОНА
           

Таблица Ла Лиги после 6 тура

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