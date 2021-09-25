Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке тура на "Сантьяго Бернабеу" сойдутся "Реал" и "Вильярреал".
25-27 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
- После шести туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (16 баллов). На втором месте - "Атлетико" (14). Далее идут "Реал Сосьедад" (13) и "Севилья" (11).
- Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 1-3 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Суббота, 25 сентября
|15:00
|АЛАВЕС
|1:0
|АТЛЕТИКО
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Воскресенье, 26 сентября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|КАДИС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Понедельник, 27 сентября
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ГРАНАДА