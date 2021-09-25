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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

В центральном поединке тура на "Сантьяго Бернабеу" сойдутся "Реал" и "Вильярреал".

25-27 сентября состоятся матчи 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

  • После шести туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (16 баллов). На втором месте - "Атлетико" (14). Далее идут "Реал Сосьедад" (13) и "Севилья" (11).
  • Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 1-3 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Суббота, 25 сентября
15:00 АЛАВЕС   1:0   АТЛЕТИКО
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Воскресенье, 26 сентября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛЕВАНТЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   КАДИС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 БЕТИС   _:_   ХЕТАФЕ
Понедельник, 27 сентября
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ГРАНАДА
           

Таблица Ла Лиги после 6 тура

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