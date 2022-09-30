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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

30 сентября - 3 октября состоятся игры седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 30 сентября, начнется 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы - мадридский "Реал" - 2 октября дома сыграет с "Осасуной". Уже в среду, 5 октября, "сливочные" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская "Барселона" 1 октября на выезде встретится с "Мальоркой". В тот же день в центральном матче тура померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико".

  • После шести туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал" Мадрид, который в этом сезоне еще не терял очков - 18 баллов из 18 возможных. Далее расположились "Барселона" (16), "Бетис" (15) и "Атлетик" Бильбао (13).
  • Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 7 - 10 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Пятница, 30 сентября
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛЬМЕРИЯ
Суббота, 1 октября
15:00 КАДИС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 2 октября
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 СЕЛЬТА   _:_   БЕТИС
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
Понедельник, 3 октября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЭЛЬЧЕ

Таблица Ла Лиги после 6 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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