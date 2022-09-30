Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

В пятницу, 30 сентября, начнется 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы - мадридский "Реал" - 2 октября дома сыграет с "Осасуной". Уже в среду, 5 октября, "сливочные" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская "Барселона" 1 октября на выезде встретится с "Мальоркой". В тот же день в центральном матче тура померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико".

После шести туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал" Мадрид, который в этом сезоне еще не терял очков - 18 баллов из 18 возможных. Далее расположились "Барселона" (16), "Бетис" (15) и "Атлетик" Бильбао (13).

Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 7 - 10 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Пятница, 30 сентября 22:00 АТЛЕТИК _:_ АЛЬМЕРИЯ Суббота, 1 октября 15:00 КАДИС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 17:15 ХЕТАФЕ _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 19:30 СЕВИЛЬЯ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 МАЛЬОРКА _:_ БАРСЕЛОНА Воскресенье, 2 октября 15:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ ВАЛЕНСИЯ 17:15 СЕЛЬТА _:_ БЕТИС 19:30 ЖИРОНА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ОСАСУНА Понедельник, 3 октября 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ЭЛЬЧЕ

Таблица Ла Лиги после 6 тура

Фото: flashscore.ua

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