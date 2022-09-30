Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу

30 сентября - 3 октября состоятся игры седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 30 сентября, начнется 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы - мадридский "Реал" - 2 октября дома сыграет с "Осасуной". Уже в среду, 5 октября, "сливочные" будут принимать донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонская "Барселона" 1 октября на выезде встретится с "Мальоркой". В тот же день в центральном матче тура померяются силами "Севилья" и мадридский "Атлетико".
- После шести туров в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал" Мадрид, который в этом сезоне еще не терял очков - 18 баллов из 18 возможных. Далее расположились "Барселона" (16), "Бетис" (15) и "Атлетик" Бильбао (13).
- Поединки 8-го тура Ла Лиги состоятся 7 - 10 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Пятница, 30 сентября
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|Суббота, 1 октября
|15:00
|КАДИС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 2 октября
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|Понедельник, 3 октября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
Таблица Ла Лиги после 6 тура
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