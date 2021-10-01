Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

В главном поединке уик-энда "Атлетико" примет "Барселону".

1-3 октября будут сыграны матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Центральным поединком выходных станет встреча мадридского "Атлетико" и "Барселоны", которая состоится 2 октября на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00.

После семи туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (17 баллов). На втором месте - "Реал Сосьедад" (16). Далее расположились "Севилья" (14, матч в запасе) и "Атлетико" (14). "Барселона" - шестая (12, игра в запасе).

Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 7 тура

flashscore.ua

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