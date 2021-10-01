Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

В главном поединке уик-энда "Атлетико" примет "Барселону".
1-3 октября будут сыграны матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Центральным поединком выходных станет встреча мадридского "Атлетико" и "Барселоны", которая состоится 2 октября на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00.
- После семи туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (17 баллов). На втором месте - "Реал Сосьедад" (16). Далее расположились "Севилья" (14, матч в запасе) и "Атлетико" (14). "Барселона" - шестая (12, игра в запасе).
- Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Пятница, 1 октября
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 2 октября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|19:30
|КАДИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 3 октября
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ