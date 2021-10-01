Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

В главном поединке уик-энда "Атлетико" примет "Барселону".

1-3 октября будут сыграны матчи 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Центральным поединком выходных станет встреча мадридского "Атлетико" и "Барселоны", которая состоится 2 октября на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00.

  • После семи туров лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (17 баллов). На втором месте - "Реал Сосьедад" (16). Далее расположились "Севилья" (14, матч в запасе) и "Атлетико" (14). "Барселона" - шестая (12, игра в запасе).
  • Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 16-18 октября после паузы на игры национальных сборных.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Пятница, 1 октября
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 2 октября
15:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   ЛЕВАНТЕ
19:30 КАДИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 3 октября
15:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТИС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 ГРАНАДА   _:_   СЕВИЛЬЯ
           

Таблица Ла Лиги после 7 тура

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация