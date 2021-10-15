Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Поединки "Реала" и "Атлетико" перенесеноы из-за отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.

16-18 октября будут сыграны матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральной битве тура сойдутся "Барселона" и "Валенсия".

Поединки "Реал" - "Атлетик" и "Гранада" - "Атлетико" перенесены на неопределенный срок из-за игр южноамериканского отбора на ЧМ-2022, которые состоятся 15 октября.

После семи туров в Примере образовалось троевластие. Сразу три клуба ("Реал" Мадрид, "Атлетико" и "Реал" Сосьедад) имеют в своем активе по 17 баллов. На три очка от них отстают "Севилья" (игра в запасе) и "Осасуна". Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 12 пунктами и игрой в запасе.

Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 22-25 октября.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 8 тура

flashscore.ua

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку