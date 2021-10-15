Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Поединки "Реала" и "Атлетико" перенесеноы из-за отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.
16-18 октября будут сыграны матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
В центральной битве тура сойдутся "Барселона" и "Валенсия".
Поединки "Реал" - "Атлетик" и "Гранада" - "Атлетико" перенесены на неопределенный срок из-за игр южноамериканского отбора на ЧМ-2022, которые состоятся 15 октября.
- После семи туров в Примере образовалось троевластие. Сразу три клуба ("Реал" Мадрид, "Атлетико" и "Реал" Сосьедад) имеют в своем активе по 17 баллов. На три очка от них отстают "Севилья" (игра в запасе) и "Осасуна". Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 12 пунктами и игрой в запасе.
- Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 22-25 октября.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Суббота, 16 октября
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Воскресенье, 17 октября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 18 октября
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|КАДИС
|ПЕРЕНЕСЕНЫ
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК