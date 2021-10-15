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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Поединки "Реала" и "Атлетико" перенесеноы из-за отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.

16-18 октября будут сыграны матчи 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральной битве тура сойдутся "Барселона" и "Валенсия".

Поединки "Реал" - "Атлетик" и "Гранада" - "Атлетико" перенесены на неопределенный срок из-за игр южноамериканского отбора на ЧМ-2022, которые состоятся 15 октября.

  • После семи туров в Примере образовалось троевластие. Сразу три клуба ("Реал" Мадрид, "Атлетико" и "Реал" Сосьедад) имеют в своем активе по 17 баллов. На три очка от них отстают "Севилья" (игра в запасе) и "Осасуна". Что касается "Барселоны", то она расположилась на 9-й позиции с 12 пунктами и игрой в запасе.
  • Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 22-25 октября.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Суббота, 16 октября
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   МАЛЬОРКА
Воскресенье, 17 октября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЭЛЬЧЕ
17:15 СЕЛЬТА   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 18 октября
20:00 АЛАВЕС   _:_   БЕТИС
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   КАДИС
ПЕРЕНЕСЕНЫ
  ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТИКО
  РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК
           

Таблица Ла Лиги после 8 тура

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