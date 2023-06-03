Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура Чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Виктора Цыганкова попытается пробиться в еврокубки, а мадридские гранды определят обладателя "серебра".
В воскресенье, 4 июня, состоятся матчи заключительного, 38 тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании еще за четыре тура до финиша. А вот серебряные награды "Реал" и "Атлетико" в заочной борьбе разыграют в последнем туре.
Четвертую строчку и путевку в Лигу чемпионов также обеспечил себе "Реал" Сосьедад. Следует отметить, что в следующем сезоне Испания будет представлена в главном еврокубке сразу пятью командами, ведь "Севилья" пробилась в групповой этап ЛЧ как победитель Лиги Европы-2022/23.
"Вильярреал" и "Бетис" гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги Европы-2023/24.
В свою очередь, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сохраняет шансы выбороть последний еврокубковый пропуск, чтобы сыграть в квалификации Лиги конференций. В заключительном туре Примеры команда украинца на выезде встретится со своим прямым конкурентом – "Осасуной".
По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче", "Эспаньол" и еще одна команда, имя которой определится в последнем туре.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Воскресенье, 4 июня
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|КАДИС
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 37 тура
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