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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков/фото — facebook.com/gironafc

"Жирона" Виктора Цыганкова попытается пробиться в еврокубки, а мадридские гранды определят обладателя "серебра".

В воскресенье, 4 июня, состоятся матчи заключительного, 38 тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании еще за четыре тура до финиша. А вот серебряные награды "Реал" и "Атлетико" в заочной борьбе разыграют в последнем туре.

Четвертую строчку и путевку в Лигу чемпионов также обеспечил себе "Реал" Сосьедад. Следует отметить, что в следующем сезоне Испания будет представлена в главном еврокубке сразу пятью командами, ведь "Севилья" пробилась в групповой этап ЛЧ как победитель Лиги Европы-2022/23.

"Вильярреал" и "Бетис" гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги Европы-2023/24.

В свою очередь, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сохраняет шансы выбороть последний еврокубковый пропуск, чтобы сыграть в квалификации Лиги конференций. В заключительном туре Примеры команда украинца на выезде встретится со своим прямым конкурентом – "Осасуной".

По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче", "Эспаньол" и еще одна команда, имя которой определится в последнем туре.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
Воскресенье, 4 июня
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 ОСАСУНА   _:_   ЖИРОНА
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:00 БЕТИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   КАДИС
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:00 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 37 тура

Таблица Ла Лиги после 37 тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 37 тура / Фото: flashscore.ua

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