Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура Чемпионата Испании по футболу

В воскресенье, 4 июня, состоятся матчи заключительного, 38 тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании еще за четыре тура до финиша. А вот серебряные награды "Реал" и "Атлетико" в заочной борьбе разыграют в последнем туре.

Четвертую строчку и путевку в Лигу чемпионов также обеспечил себе "Реал" Сосьедад. Следует отметить, что в следующем сезоне Испания будет представлена в главном еврокубке сразу пятью командами, ведь "Севилья" пробилась в групповой этап ЛЧ как победитель Лиги Европы-2022/23.

"Вильярреал" и "Бетис" гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги Европы-2023/24.

В свою очередь, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сохраняет шансы выбороть последний еврокубковый пропуск, чтобы сыграть в квалификации Лиги конференций. В заключительном туре Примеры команда украинца на выезде встретится со своим прямым конкурентом – "Осасуной".

По итогам текущего сезона в Сегунду вылетят "Эльче", "Эспаньол" и еще одна команда, имя которой определится в последнем туре.

Таблица Ла Лиги после 37 тура

Таблица Ла Лиги после 37 тура / Фото: flashscore.ua

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