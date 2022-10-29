Ла Лига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

С 28 по 31 октября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Лидер турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 30 октября примет новичка элиты – "Жирону".

Днем ранее ближайший преследователь – "Барселона" – сыграет на выезде против "Валенсии".

На следующий день "Барселона" на своем поле разбила "Атлетик" Бильбао.

После 11-го тура в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 31 очко. На втором месте – "Барселона" (28). Далее расположились "Атлетико" (23), "Реал Сосьедад" (22) и "Бетис" (20).

Поединки 13-го тура Ла Лиги состоятся 4 – 7 ноября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 11 тура

Фото: flashscore.ua

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