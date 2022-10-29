Ла Лига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" попытается обогнать мадридский "Реал"
С 28 по 31 октября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Лидер турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 30 октября примет новичка элиты – "Жирону".
Днем ранее ближайший преследователь – "Барселона" – сыграет на выезде против "Валенсии".
На следующий день "Барселона" на своем поле разбила "Атлетик" Бильбао.
- После 11-го тура в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 31 очко. На втором месте – "Барселона" (28). Далее расположились "Атлетико" (23), "Реал Сосьедад" (22) и "Бетис" (20).
- Поединки 13-го тура Ла Лиги состоятся 4 – 7 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 28 октября
|22:00
|МАЛЬОРКА
|1:1
|ЭСПАНЬОЛ
|Суббота, 29 октября
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|КАДИС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 30 октября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|БЕТИС
|Понедельник, 31 октября
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблица Ла Лиги после 11 тура
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