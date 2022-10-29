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Ла Лига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 12-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Барселона" попытается обогнать мадридский "Реал"

С 28 по 31 октября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Лидер турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 30 октября примет новичка элиты – "Жирону".

Днем ранее ближайший преследователь – "Барселона" – сыграет на выезде против "Валенсии".

На следующий день "Барселона" на своем поле разбила "Атлетик" Бильбао.

  • После 11-го тура в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 31 очко. На втором месте – "Барселона" (28). Далее расположились "Атлетико" (23), "Реал Сосьедад" (22) и "Бетис" (20).
  • Поединки 13-го тура Ла Лиги состоятся 4 – 7 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР /12 ТУР
Пятница, 28 октября
22:00 МАЛЬОРКА   1:1   ЭСПАНЬОЛ
Суббота, 29 октября
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 КАДИС   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 30 октября
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   БЕТИС
Понедельник, 31 октября
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   ХЕТАФЕ

Таблица Ла Лиги после 11 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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