Ла Лига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

Борьба за чемпионство между "Реалом" и "Барселоной" в самом разгаре.
С 4-го по 7 ноября состоятся матчи тринадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Лидер турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 7 ноября на выезде сыграет против "Райо Вальекано".
Ближайший преследователь "сливочных" в турнирной таблице — "Барселона" — 5 ноября будет принимать "Альмерию".
- После 12-го тура в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 32 балла. На втором месте – "Барселона" (31). Далее расположились "Атлетико" (23) и "Бетис" (23).
- Поединки 14 тура Ла Лиги состоятся 8 – 10 ноября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 4 ноября
|22:00
|ЖИРОНА
|2:1
|АТЛЕТИК
|Суббота, 5 ноября
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|Воскресенье, 6 ноября
|15:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 7 ноября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблица Ла Лиги после 12 тура
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