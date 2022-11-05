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Ла Лига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 13-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Борьба за чемпионство между "Реалом" и "Барселоной" в самом разгаре.

С 4-го по 7 ноября состоятся матчи тринадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Лидер турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 7 ноября на выезде сыграет против "Райо Вальекано".

Ближайший преследователь "сливочных" в турнирной таблице — "Барселона" — 5 ноября будет принимать "Альмерию".

  • После 12-го тура в Чемпионате Испании единолично лидирует мадридский "Реал", набравший 32 балла. На втором месте – "Барселона" (31). Далее расположились "Атлетико" (23) и "Бетис" (23).
  • Поединки 14 тура Ла Лиги состоятся 8 – 10 ноября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 4 ноября
22:00 ЖИРОНА   2:1   АТЛЕТИК
Суббота, 5 ноября
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   КАДИС
17:15 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ЭЛЬЧЕ
19:30 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
Воскресенье, 6 ноября
15:00 АТЛЕТИКО   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БЕТИС   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 7 ноября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 12 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
48
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