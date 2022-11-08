Ла Лига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" попытается сохранить лидерство, которое в прошлом туре отобрала у "Реала".

8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Поединки нетрадиционно будут сыграны посреди недели. Во вторник, 8 ноября, недавно вышедшая в лидеры чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Осасуне".

Мадридский "Реал" в четверг, 10 ноября, в матче-закрытии тура будет принимать "Кадис".

После 13-го тура лидерство в Примере захватила "Барселона", набравшая 34 очка. "Реал", сенсационно потерпев первое поражение в сезоне , отстал от каталонцев на два балла. Далее расположились "Атлетико" (24) и "Бетис" (24).

, отстал от каталонцев на два балла. Далее расположились "Атлетико" (24) и "Бетис" (24). Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре . Базовая дата – 31 декабря.

. Базовая дата – 31 декабря. Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 13 тура

Фото: flashscore.ua

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