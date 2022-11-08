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Ла Лига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

"Барселона" попытается сохранить лидерство, которое в прошлом туре отобрала у "Реала".

8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Поединки нетрадиционно будут сыграны посреди недели. Во вторник, 8 ноября, недавно вышедшая в лидеры чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Осасуне".

Мадридский "Реал" в четверг, 10 ноября, в матче-закрытии тура будет принимать "Кадис".

  • После 13-го тура лидерство в Примере захватила "Барселона", набравшая 34 очка. "Реал", сенсационно потерпев первое поражение в сезоне, отстал от каталонцев на два балла. Далее расположились "Атлетико" (24) и "Бетис" (24).
  • Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре. Базовая дата – 31 декабря.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вторник, 8 ноября
20:00 ЭЛЬЧЕ   _:_   ЖИРОНА
21:00 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:30 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
Среда, 9 ноября
20:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ХЕТАФЕ
20:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
21:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИКО
Четверг, 10 ноября
20:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕЛЬТА
21:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БЕТИС
22:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   КАДИС

Таблица Ла Лиги после 13 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
87
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