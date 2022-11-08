Ла Лига онлайн: результаты матчей 14-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Барселона" попытается сохранить лидерство, которое в прошлом туре отобрала у "Реала".
8 – 10 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Поединки нетрадиционно будут сыграны посреди недели. Во вторник, 8 ноября, недавно вышедшая в лидеры чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Осасуне".
Мадридский "Реал" в четверг, 10 ноября, в матче-закрытии тура будет принимать "Кадис".
- После 13-го тура лидерство в Примере захватила "Барселона", набравшая 34 очка. "Реал", сенсационно потерпев первое поражение в сезоне, отстал от каталонцев на два балла. Далее расположились "Атлетико" (24) и "Бетис" (24).
- Поединки 15-го тура Ла Лиги состоятся уже после Чемпионата мира в Катаре. Базовая дата – 31 декабря.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Вторник, 8 ноября
|20:00
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|21:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Среда, 9 ноября
|20:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|21:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Четверг, 10 ноября
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|21:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БЕТИС
|22:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|КАДИС
Таблица Ла Лиги после 13 тура
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