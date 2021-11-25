Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" Сосьедад попытается догнать мадридский "Реал" в турнирной таблице.

С 26 по 29 ноября состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Ключевыми поединками тура станут матчи "Реал" Мадрид — "Севилья" и "Эспаньол" — "Реал" Сосьедад, по результатам которых может смениться лидер турнирной таблицы.

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После 14 туров в Примере лидирует "Реал" Мадрид – 30 очков. За ним расположились "Реал" Сосъедад (29), "Севилья" (28) и "Атлетико" (26). Все, кроме Сосьедада, имеют игру в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7 позиции с 20 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 16 тура Ла Лиги состоятся 3-6 декабря.

Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 14 туров