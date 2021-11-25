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Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

"Реал" Сосьедад попытается догнать мадридский "Реал" в турнирной таблице.

С 26 по 29 ноября состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Ключевыми поединками тура станут матчи "Реал" Мадрид — "Севилья" и "Эспаньол" — "Реал" Сосьедад, по результатам которых может смениться лидер турнирной таблицы.

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  • После 14 туров в Примере лидирует "Реал" Мадрид – 30 очков. За ним расположились "Реал" Сосъедад (29), "Севилья" (28) и "Атлетико" (26). Все, кроме Сосьедада, имеют игру в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7 позиции с 20 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 16 тура Ла Лиги состоятся 3-6 декабря.
  • Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
Пятница, 26 ноября
22:00 АТЛЕТИК   -   ГРАНАДА
Суббота, 27 ноября
15:00 АЛАВЕС       СЕЛЬТА
17:15 ВАЛЕНСИЯ   -   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 МАЛЬОРКА   -   ХЕТАФЕ
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   -   Барселона
Воскресенье, 28 ноября
15:00 Бетис   -   ЛЕВАНТЕ
17:15 ЭСПАНЬОЛ   -   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 КАДИС   -   АТЛЕТИКО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   -   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 29 ноября
22:00 ОСАСУНА   -   ЕЛЬЧЕ
           

Таблица Ла Лиги после 14 туров

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