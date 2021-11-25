Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

"Реал" Сосьедад попытается догнать мадридский "Реал" в турнирной таблице.
С 26 по 29 ноября состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Ключевыми поединками тура станут матчи "Реал" Мадрид — "Севилья" и "Эспаньол" — "Реал" Сосьедад, по результатам которых может смениться лидер турнирной таблицы.
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- После 14 туров в Примере лидирует "Реал" Мадрид – 30 очков. За ним расположились "Реал" Сосъедад (29), "Севилья" (28) и "Атлетико" (26). Все, кроме Сосьедада, имеют игру в запасе. Что касается "Барселоны", то она расположилась на 7 позиции с 20 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 16 тура Ла Лиги состоятся 3-6 декабря.
- Завершение чемпионата запланировано на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
1 Тур/2 Тур/3 Тур/4 Тур/5 Тур/6 Тур/7 Тур/8 Тур/9 Тур/10 Тур/11 Тур/12 Тур/13 Тур/14 Тур/15 Тур
|Пятница, 26 ноября
|22:00
|АТЛЕТИК
|-
|ГРАНАДА
|Суббота, 27 ноября
|15:00
|АЛАВЕС
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|-
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|-
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|-
|Барселона
|Воскресенье, 28 ноября
|15:00
|Бетис
|-
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|-
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|КАДИС
|-
|АТЛЕТИКО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|-
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 29 ноября
|22:00
|ОСАСУНА
|-
|ЕЛЬЧЕ