Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

Элитный испанский дивизион возвращается после паузы, связанной с чемпионатом мира.

29 – 31 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 30 декабря на выезде сыграет с "Вальядолидом".

Каталонская "Барселона", захватившая лидерство в турнирной таблице перед чемпионатом мира, 31 декабря будет принимать в дерби "Эспаньол".

После 14 туров "Барселона" лидирует в Примере, имея 37 очков. "Реал" отстает от каталонцев на два балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (26).

Поединки 16-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 9 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 14 тура

Фото: flashscore.ua

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