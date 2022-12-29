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Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
180
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Элитный испанский дивизион возвращается после паузы, связанной с чемпионатом мира.

29 – 31 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 30 декабря на выезде сыграет с "Вальядолидом".

Каталонская "Барселона", захватившая лидерство в турнирной таблице перед чемпионатом мира, 31 декабря будет принимать в дерби "Эспаньол".

  • После 14 туров "Барселона" лидирует в Примере, имея 37 очков. "Реал" отстает от каталонцев на два балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (26).
  • Поединки 16-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 9 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Четверг, 29 декабря
18:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
20:15 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИК
22:30 АТЛЕТИКО   _:_   ЭЛЬЧЕ
Пятница, 30 декабря
18:00 ХЕТАФЕ   _:_   МАЛЬОРКА
20:15 КАДИС   _:_   АЛЬМЕРИЯ
20:15 СЕЛЬТА   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Суббота, 31 декабря
15:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 14 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
180
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