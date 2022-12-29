Ла Лига онлайн: результаты матчей 15-го тура Чемпионата Испании по футболу

Элитный испанский дивизион возвращается после паузы, связанной с чемпионатом мира.
29 – 31 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 30 декабря на выезде сыграет с "Вальядолидом".
Каталонская "Барселона", захватившая лидерство в турнирной таблице перед чемпионатом мира, 31 декабря будет принимать в дерби "Эспаньол".
- После 14 туров "Барселона" лидирует в Примере, имея 37 очков. "Реал" отстает от каталонцев на два балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (26).
- Поединки 16-го тура Ла Лиги состоятся 6 – 9 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Четверг, 29 декабря
|18:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|20:15
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|Пятница, 30 декабря
|18:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:15
|КАДИС
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|20:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Суббота, 31 декабря
|15:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 14 тура
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