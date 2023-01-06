Ла Лига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке "Атлетико" будет принимать "Барселону".

6 – 9 января состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 7 января на выезде сыграет против "Вильярреала".

На следующий день в центральном поединке тура сойдутся мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона".

После 15 туров "Барселона" (38 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" (38) только по дополнительным показателям. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (29). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (27).

Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 13 – 16 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 15 тура

Фото: flashscore.ua

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