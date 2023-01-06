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Ла Лига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

В центральном поединке "Атлетико" будет принимать "Барселону".

6 – 9 января состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 7 января на выезде сыграет против "Вильярреала".

На следующий день в центральном поединке тура сойдутся мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона".

  • После 15 туров "Барселона" (38 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" (38) только по дополнительным показателям. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (29). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (27).
  • Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 13 – 16 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 6 января
19:30 ЭЛЬЧЕ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   КАДИС
Суббота, 7 января
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ЖИРОНА
Воскресенье, 8 января
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   БЕТИС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 9 января
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 15 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
14
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