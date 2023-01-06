Ла Лига онлайн: результаты матчей 16-го тура Чемпионата Испании по футболу

В центральном поединке "Атлетико" будет принимать "Барселону".
6 – 9 января состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Мадридский "Реал", цвет которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, 7 января на выезде сыграет против "Вильярреала".
На следующий день в центральном поединке тура сойдутся мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона".
- После 15 туров "Барселона" (38 очков) лидирует в Примере, опережая "Реал" (38) только по дополнительным показателям. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (29). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (27).
- Поединки 17-го тура Ла Лиги состоятся 13 – 16 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 6 января
|19:30
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 7 января
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|Воскресенье, 8 января
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 9 января
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 15 тура
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