Ла Лига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Два поединка тура пересечены в связи с проведением Суперкубка Испании.
13 – 16 января состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой между "Сельтой" и "Вильярреалом".
Поединки с участием грандов испанского футбола – мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" – перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании.
- После 16 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (32). Четвертую строчку занимает "Бетис" (28).
- Поединки 18 тура Ла Лиги состоятся 20 – 23 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 13 января
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Суббота, 14 января
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 15 января
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 16 января
|22:00
|КАДИС
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|Среда, 1 февраля
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
Таблица Ла Лиги после 16 тура
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