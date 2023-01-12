Ла Лига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Два поединка тура пересечены в связи с проведением Суперкубка Испании.

13 – 16 января состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Сельтой" и "Вильярреалом".

Поединки с участием грандов испанского футбола – мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" – перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании.

После 16 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (32). Четвертую строчку занимает "Бетис" (28).

Поединки 18 тура Ла Лиги состоятся 20 – 23 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 16 тура

Фото: flashscore.ua

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