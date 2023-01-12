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Ла Лига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 17-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

Два поединка тура пересечены в связи с проведением Суперкубка Испании.

13 – 16 января состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Сельтой" и "Вильярреалом".

Поединки с участием грандов испанского футбола – мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" – перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании.

  • После 16 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (32). Четвертую строчку занимает "Бетис" (28).
  • Поединки 18 тура Ла Лиги состоятся 20 – 23 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 13 января
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Суббота, 14 января
15:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 ОСАСУНА   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 15 января
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 16 января
22:00 КАДИС   _:_   ЭЛЬЧЕ
Среда, 1 февраля
22:00 БЕТИС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЕНСИЯ

Таблица Ла Лиги после 16 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
153
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