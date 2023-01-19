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Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

twitter.com/GironaFC

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону".

20 – 23 января состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой "Мальоркой" между "Сельтой".

Поединки с участием грандов испанского футбола – каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" – запланированы на воскресенье. "Сине-гранатовые" примут "Хетафе", а "сливочные" в центральном матче тура на выезде сразятся против "Атлетика" Бильбао.

В тот же день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, в гостях встретится с "Вильярреалом".

  • После 17 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (35). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (28).
  • Поединки 19-го тура Ла Лиги пройдут 27 – 30 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 20 января
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 21 января
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 ЭСПАНЬОЛ   _:_   БЕТИС
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   КАДИС
Воскресенье, 22 января
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЖИРОНА
17:15 ЭЛЬЧЕ   _:_   ОСАСУНА
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 23 января
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АЛЬМЕРИЯ

Таблица Ла Лиги после 17 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
255
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