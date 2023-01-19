Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону".

20 – 23 января состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой "Мальоркой" между "Сельтой".

Поединки с участием грандов испанского футбола – каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" – запланированы на воскресенье. "Сине-гранатовые" примут "Хетафе", а "сливочные" в центральном матче тура на выезде сразятся против "Атлетика" Бильбао.

В тот же день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, в гостях встретится с "Вильярреалом".

После 17 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (35). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (28).

Поединки 19-го тура Ла Лиги пройдут 27 – 30 января.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 17 тура

Фото: flashscore.ua

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