Ла Лига онлайн: результаты матчей 18-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону".
20 – 23 января состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой "Мальоркой" между "Сельтой".
Поединки с участием грандов испанского футбола – каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" – запланированы на воскресенье. "Сине-гранатовые" примут "Хетафе", а "сливочные" в центральном матче тура на выезде сразятся против "Атлетика" Бильбао.
В тот же день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, в гостях встретится с "Вильярреалом".
- После 17 туров "Барселона" (41 очко) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (35). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (28).
- Поединки 19-го тура Ла Лиги пройдут 27 – 30 января.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 20 января
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 21 января
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|КАДИС
|Воскресенье, 22 января
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 23 января
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
Таблица Ла Лиги после 17 тура
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