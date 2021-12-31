Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Пример возвращается с рождественских каникул.

С 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Начал новый тур поединок между "Валенсией" и новичком Ла Лиги "Эспаньолом", который завершился неожиданной победой гостей — 1:2.

После 18 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 43 очка. За ним расположились "Севилья" (37, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Валенсия" (31). Что касается "Барселоны", она расположилась на 8-й позиции с 27 пунктами и матчем в запасе.

Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря – 3 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 18 туров