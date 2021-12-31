Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Пример возвращается с рождественских каникул.
С 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Начал новый тур поединок между "Валенсией" и новичком Ла Лиги "Эспаньолом", который завершился неожиданной победой гостей — 1:2.
- После 18 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 43 очка. За ним расположились "Севилья" (37, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Валенсия" (31). Что касается "Барселоны", она расположилась на 8-й позиции с 27 пунктами и матчем в запасе.
- Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря – 3 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
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|Пятница, 31 декабря
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|1:2
|ЭСПАНЬЙОЛ
|Воскресенье, 2 января
|15:00
|ХЕТАФЕ
|-:-
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|АТЛЕТИКО
|-:-
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ЭЛЬЧЕ
|-:-
|ГРАНОДА
|19:30
|Бетис
|-:-
|СЕЛЬТА
|19:30
|АЛАВЕС
|-:-
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|-:-
|Барселона
|Понедельник, 3 января
|20:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|-:-
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|ОСАСУНА
|-:-
|АТЛЕТИК
|22:15
|КАДИС
|-:-
|СЕВИЛЬЯ