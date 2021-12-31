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Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Пример возвращается с рождественских каникул.

С 31 декабря 2021 года по 3 января 2022 года состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Начал новый тур поединок между "Валенсией" и новичком Ла Лиги "Эспаньолом", который завершился неожиданной победой гостей — 1:2.

  • После 18 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 43 очка. За ним расположились "Севилья" (37, матч в запасе), "Бетис" (33) и "Валенсия" (31). Что касается "Барселоны", она расположилась на 8-й позиции с 27 пунктами и матчем в запасе.
  • Поединки 19-го тура Ла Лиги состоятся 31 декабря – 3 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
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Пятница, 31 декабря
17:15 ВАЛЕНСИЯ   1:2   ЭСПАНЬЙОЛ
Воскресенье, 2 января
15:00 ХЕТАФЕ   -:-   РЕАЛ МАДРИД
17:15 АТЛЕТИКО   -:-   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ЭЛЬЧЕ   -:-   ГРАНОДА
19:30 Бетис   -:-   СЕЛЬТА
19:30 АЛАВЕС   -:-   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 МАЛЬОРКА   -:-   Барселона
Понедельник, 3 января
20:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   -:-   ЛЕВАНТЕ
22:00 ОСАСУНА   -:-   АТЛЕТИК
22:15 КАДИС   -:-   СЕВИЛЬЯ

Таблица Ла Лиги после 18 туров

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